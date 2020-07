Let's dance, serata con Sandro Orlando al Pian del Grisa Village

ABATO 18 LUGLIO 2020 – PEGASO EVENTS & PIAN DEL GRISA VILLAGE Vi invitano a... LET'S DANCE., una serata con Sandro Orlando dj.

Animazione by ORAZIO VOICE.

Alla serata si accede solo su prenotazione in conseguenza delle direttive emanate dagli organi preposti sulla gestione COVID 19

Due formule per l'ingresso alla serata:

OPZIONE 1 - ( Cena presso il ristorante del Pian del Grisa e serata disco)

PIZZA + Birra+ Disco Euro 16

GRIGLIATA + Birra + Disco Euro 18

(prenotazione obbligatoria al 338 - 5940708)

OPZIONE 2

Solo serata disco -

(prenotazione obbligatoria al 338 - 5940708)

Il tutto fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ribadiamo nuovamente che si accede alla serata solo su PRENOTAZIONE come disposto dall'ordinanza ministeriale Covid 19 relativa all'organizzazione di spettacoli all'aperto