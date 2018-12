A lezione di cucina con lo chef stellato Renato Rizzardi

Sotto la guida Maestra dello chef Rizzardi, impareremo a preparare alcuni raffinati e prelibati piatti di carne. Scopriremo le caratteristiche dei vari tagli per esaltarne le qualità e sceglieremo i migliori ingredienti e spezie per accompagnarli con sapienza e innovazione. Insomma carpiremo i segreti di un grande chef per riproporre poi a casa, in occasione delle prossime festività, un piatto di alta cucina!

Tutto il ricavato del corso di cucina verrà devoluto alle madri canossiane per la loro opera educativa. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria della scuola allo 040390170 (Silvia).

