Pupkin kabarett torna sul palco del Miela

Primo lunedì d’avvento per la compagnia di cabaret più strampalata del Nord Est. Dicembre è un mese festoso, pieno di aspettative e di tenere speranze per un mondo migliore. Cosa c’è di meglio di una serata di musica e comicità col Pupkin per rovinare tutto? Scenderanno in campo Laura Bussani, Alessandro Mizzi, Stefano Dongetti, Flavio Furian, Riccardo Morpurgo, Flavio Davanzo, Luca Colussi, Piero Purich e Andrea Zullian.

Stiamo approntando un questionario per conto di governo e enti locali saranno: ”Vi piace più la statua di D’Annunzio o il nostro Joyce, in platea al Miela da trent’anni?”; “Con chi dei due preferireste invadere Fiume per un sabato sera in discoteca?”. E poi l’annuncio di una grande novità per il 2020: Trieste diventerà “città delle statue d’Europa” (tra l’altro faremo formale domanda per avere la statua di Josef Ressel davanti al nostro teatro, accompagnata dall’elica navale che gira a ritmo di musica afro). Ma la vera bomba è la notizia della prossima scopertura di mille statue dedicate all’impresa di Garibaldi, disseminate lungo tutto il centro storico. Lo scoglio di Quarto da cui partirono i Mille sarà invece realizzato fondendo le rotaie del Tram di Opicina.

Ospite d’eccezione di questo lunedì sarà l’amico Matteo Verdiani ( Theo la Vecia) che ci spiegherà come facciamo a essere bravi papà se non abbiamo ancora smesso di essere pessimi figli!

Avvisiamo che venerdì 29 novembre c’è il Black Friday anche al Teatro Miela dalle 17.00 alle 19.00. Venite a curiosare.