"Malvasia in porto", degustazione a Muggia per incontrare Carso e Istria

A Muggia, nella magnifica cornice del molo venerdì 26 luglio sarà possibile degustare ed acquistare le pregiate malvasie del territorio, scoprirne il metodo di lavorazione e conoscere le storie di più di 30 viticoltori presenti. Addentrandosi tra le calli del centro di Muggia presso le osterie e i ristoranti aderenti all’iniziativa del “Menù diffuso” nella serata di venerdì 26 e sabato 27, sarà invece possibile provare piatti tipici a base di pesce del Golfo, salumi nostrani e formaggi carsolini.



Per la prima volta a Trieste sarà inoltre possibile provare l’esperienza del “Diritto di tappo”, una pratica ormai sempre più diffusa che consente agli ospiti di pasteggiare nei ristoranti aderenti consumando una bottiglia acquistata direttamente dalle mani dei produttori del Mercato della Malvasia.

Programma venerdì 26 luglio (evento principale)

Dalle 18.30 alle 22.30 – molo di Largo Nazario Sauro – tasting & market della malvasia dell’alto Adriatico: Carso, Istria e dintorni. Biglietto d’entrata per avere il bicchiere con la tasca per poter degustare i vini: 15 euro.

Menu diffuso

Le osterie e i ristoranti di Muggia ti invitano a una passeggiata tra le calli del centro a provare i loro menù pensati appositamente per le malvasie dell’Alto Adriatico: tra le tante opzioni, stuzzicheranno il tuo palato pesce del Golfo, salumi nostrani e formaggi carsolini.

Futuro geoparco del Carso

A ‘Malvasia in Porto’ troverete i gli agricoltori che aderiscono al manifesto dei valori del futuro geoparco del Carso. Troverete inoltre anche il banco degli olii d’oliva Tergeste DOP e il pane muggesano dello storico panificio Vivoda

Diritto di tappo

Sarà possibile acquistare le bottiglie di vino direttamente dalle mani dei produttori. Potrai portarle a casa o consumarle subito accompagnandole a un pasto negli esercizi del centro storico che praticano il “diritto di tappo”. Trattorie e ristoratori forniranno bicchieri e ghiaccio in cambio di una quota servizio che potrà variare a seconda del ristorante (vedi la mappa del menù diffuso per sapere i ristoratori che partecipano).



ore 21.00 – Piazza Marconi – musica dal vivo “Emozioni per sempre” Battisti tribute band (evento organizzato nell’ambito del programma Muggia estate – Star(s) in Piazza).



In caso di pioggia il Wine testing & market si terrà a Porto San Rocco (Muggia).

Wine boat

Ai primi 200 che arriveranno col Delfino Verde e compreranno il biglietto di “Malvasia in Porto” presso l’infopoint di Muggia, TriesteTrasporti regalerà un biglietto di ritorno a Trieste col bus. Tutto il giorno sarà attivo il servizio di Wine & Boat sul Delfino Verde per raggiungere Muggia via mare e rientrare a Trieste in bus senza rischi (ultima partenza nave de da Trieste verso Muggia ore 19.30 - ultima partenza nave da Muggia verso Trieste ore 20.05 - ultima partenza bus linea 20 da Muggia verso Trieste ore 00.30)

Chi organizza

L’evento è promosso e realizzato dal GAL Carso, dal Comune di Muggia, dall’Associazione Viticoltori del Carso e dal LAS Istre e con la collaborazione di PromoTurismoFvg.”

Biglietto e informazioni

Il biglietto per Malvasia in Porto (15 €) per avere il bicchiere con la tasca per poter degustare i vini si compra il giorno dell’evento presso l’infopoint turistico di Muggia, in piazzale Caliterna. Per ulteriori informazioni: contact@galcarso.eu e www.muggia.green