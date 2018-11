Massimo Priviero live al Miela l'1 dicembre

Massimo Priviero torna a Trieste, nel trentennale della sua carriera, per presentare il suo ultimo disco "All'Italia", un vero e proprio concept-album che omaggia storie di vite di italiani di ieri e di oggi, parlando di rinascita, di rinnovamento, di forza. Evento che vedrà sul palco insieme all'artista milanese una band Milano/Trieste pensata per le date ad est, in una magica serata dove verranno presentati vari brani dall'ultimo disco insieme ai suoi pezzi più classici.

Meet and greet

L'artista incontra il pubblico il giorno 30 Novembre alle ore 18.30 (ingresso libero) presso l'Auditorium della Casa della Musica/Scuola 55, Via dei Capitelli 3, Trieste. Posti limitati