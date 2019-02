Gli attori di Trieste sfidano Siena nel match d'improvvisazione teatrale

Stanchi delle solite serate? Lasciatevi contagiare dalle risate di IMPROVVISAmente. Sabato 9 marzo 2019 alle 20:30 all'interno del 2° Trieste Match Contest gli attori di Trieste e la squadra di Siena si sfidaranno all’ultima battuta per contendersi i voti e le risate del pubblico.

Dove

Al Teatro di San Giovanni (Via San Cilino 99) durante la serata ci saranno due ospiti di eccezione: Francesco Burroni, colui che ha portato i match in Italia e che gestisce la Rete Nazionale dei Match di Improvvisazione e Mirko Manetti, uno dei volti più noti del panorama italiano che presenterà anche il suo libro sulla storia dell'improvvisazione. Non mancate a questa seconda edizione del Trieste Match Contest, partecipare significa lasciarsi contagiare da emozioni, energia e risate per una serata all’insegna del divertimento. Un’esperienza che potrete dire di aver provato.

Il seminario

E per i tutti coloro che vogliono viverla in prima persona dal 10 marzo IMPROVVISAmente organizza un seminario introduttivo al mondo dell' improvvisazione della durata di 4 ore. Scrivi a improvvisamentets@gmail.com per maggiori informazioni.