Miramare: apertura serale del castello per la Barcolana

Venerdì 12 ottobre ci sarà l’apertura serale dalle ore 19 alle 22.30 (chiusura biglietteria ore 22) del Castello e delle Ex Scuderie del Museo di Miramare, dove è allestita la mostra “Massimiliano e Manet. Un incontro multimediale”.

I visitatori che visiteranno il castello negli orari serali potranno assistere alla conferenza “Libri parlanti. Mare, imbarcazioni e viaggi nella biblioteca di Massimiliano”, incontro tematico che si svolgerà nelle sale del museo alle 20.30 e sarà condotto dalla storica dell’arte Alice Cavinato. Gli ospiti del castello saranno guidati alla scoperta della passione per il mare di Massimiliano d’Asburgo grazie a documenti come stampe e litografie che si trovano nell’archivio storico del museo e non sono normalmente esposti al pubblico. Saranno esposti anche alcuni volumi “nascosti” della biblioteca del Castello. L’attività è compresa nel regolare biglietto d’ingresso al Museo e non è soggetta a prenotazione.

Il 14 ottobre invece ci sarà la giornata nazionale delle famiglie al museo. Alle 16 è previsto l’incontro “Le avventure della fregata Novara”, un percorso tematico con laboratorio gratuiti per famiglie. Il percorso didattico a tema è pensato in occasione della storica Regata Barcolana e della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, per avvicinare i visitatori più piccoli, i loro amici e famiglie, al patrimonio del castello di Miramare, raccontato in questa occasione speciale attraverso il mare e gli straordinari viaggi della fregata Novara, la preferita di Massimiliano d’Asburgo. La storia del castello e dei suoi protagonisti si intreccia con lunghe traversate a bordo di navi e velieri, scoperte botaniche, esplorazioni di terre lontane e racconta il mare e la navigazione a vela attraverso vivi ricordi di viaggio, quadri e opere d’arte.

A conclusione del percorso sarà allestito un laboratorio dove i piccoli lupi di mare potranno immedesimarsi nell’equipaggio, tracciare la rotta della nave e decorare la loro personale carta nautica. Anche questa attività è compresa nel regolare biglietto d’ingresso al Museo, per i bambini il biglietto è gratuito.

La prenotazione è obbligatoria: miramarebookshop@gmail.com oppure 040/2247013.