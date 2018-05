“Dirigibili. I Transatlantici del cielo": mostra fotografica e multimediale all'Alinari Image Museum

Sarà inaugurata questa sera, venerdì 11 maggio, all'AIM (Alinari Image Museum), al Bastione Fiorito del Castello di San Giusto, la nuova mostra “Dirigibili. I Transatlantici del cielo”.

Alle ore 18 avrà luogo una presentazione alla stampa con le Autorità: interverranno l'Assessore alla Cultura del Comune di Trieste Giorgio Rossi, il Commissario del Governo Annapaola Porzio, il Direttore del Museo Storico dell'Aeronautica Militare Ten. Col. Adelio Roviti e il curatore della mostra Max Pinucci. Alle ore 18.45 seguirà la vera e propria inaugurazione (su invito).

La nuova mostra, fotografica e multimediale, rievoca l’epopea dei dirigibili, i giganti del cielo che dalla seconda metà dell’Ottocento, ben quarant’anni prima dell’aeroplano, hanno avverato uno dei più straordinari sogni dell’uomo: viaggiare tra le nuvole, sorvolando territori inesplorati e attraversando oceani.

Con il supporto di reperti in molti casi del tutto inediti vengono ripercorse le evoluzioni del progresso tecnico delle aeronavi, dagli esordi agli esemplari leggendari, attraverso 51 stampe fotografiche e 120 immagini digitali provenienti dagli Archivi Alinari e da importanti istituzioni internazionali.

Promossa dalla Fratelli Alinari-Fondazione per la Storia della Fotografia e da MBVision, in collaborazione, tra gli altri, con la Reale Ambasciata di Norvegia in Italia, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare, il Centro di documentazione “Umberto Nobile” e l'Archivio storico Bolaffi della Filografia e della Comunicazione, l'esposizione sarà visitabile fino al 16 settembre, con orario tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30), con biglietto cumulativo (ingresso ad AIM e ai Musei del Castello) di 8 Euro (ridotto 6 Euro).

Per ulteriori informazioni e visite guidate: tel. +39-040-631978, posta: info@imagemuseum.eu, sito: www.imagemuseum.eu