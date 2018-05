"Non-Mercatino del dono e dello scambio": appuntamento all'insegna della solidarietà e libero dal denaro

Il Gruppo d'Acquisto Solidale Gas Mostarda organizza il "Non-Mercatino del dono e dello scambio".

Domenica 13 maggio a partire dalle 16 a Campo San Giacomo, ognuno si potrà organizzare autonomamente il suo “spazio espositivo” e alla fine della serata si riporterà a casa quello che gli è rimasto di non scambiato o donato.

«Quante volte ci ritroviamo con oggetti di cui davvero non sappiamo che fare? Ma quante volte non possiamo permetterci quelli che ci servono o che vorremmo? Compriamo, spendiamo, consumiamo, buttiamo... Noi proviamo a proporre un altro modo: la piazza dello scambio e del dono, all'insegna della solidarietà e libero dal denaro; partecipate, portando quello che avete dimenticato negli armadi di casa, oggetti, libri, vestiti e quant'altro: se per voi sono cose inutili, potrebbero invece fare la differenza nella vita di qualcun altro».

In caso di maltempo l'iniziativa di svolgerà in via del Bosco 52.