Notre Dame de Paris: il leggendario musical di Cocciante torna al Rossetti

Ritorna a Trieste, ritorna al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Notre Dame de Paris”: il Politeama Rossetti sarà percorso da emozioni ed entusiasmo dal 29 gennaio al 3 febbraio (replica serale aggiunta per soddisfare la richiesta del pubblico), quando l’opera moderna più famosa al mondo farà ancora sognare. Lo spettacolo ha già appassionato più di 4 milioni di persone solo in Italia e giunge a Trieste dopo i successi di Pesaro, Verona, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino e Roma… La tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa vede la produzione di David e Clemente Zard ed Enzo.

Un’ascesa incredibile che, soltanto nella stagione 2016, ha superato in Italia 1 milione di spettatori e affollato le 43 tappe, per un totale di 283 repliche sold out, in 31 città. Notre Dame de Paris è diventato un vero e proprio cult, e con i dati di vendita ha superato in classifica i più grandi live della musica rock e pop, tanto da essere insignito del BigliettOne d’Oro TicketOne ai Rockol Awards 2016. Sempre nel 2016, la versione italiana continua a collezionare prestigiosi riconoscimenti e ottiene ben tre Premi agli IMA (Italian Musical Awards): Migliore Spettacolo Social, Migliori Musiche (Riccardo Cocciante) e Migliore Spettacolo Classico.

Notra Dame de Paris

Notre dame de Paris racchiude un’alchimia irripetibile: la firma di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, il magistrale adattamento del romanzo di Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, la regia di Gilles Maheu, si affiancano alle coreografie e ai movimenti di scena di Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. Un team di artisti di primo livello. Dietro a tutto ciò l’intuizione di David Zard, visionario impresario e produttore. Notre Dame de Paris debuttava nella sua versione originale francese il 16 settembre 1998, al Palais des Congrès di Parigi, dove fu subito trionfo. Quattro anni dopo, David Zard produceva la versione italiana e il 14 marzo 2002, al Gran Teatro di Roma costruito per l’occasione, si teneva la “prima” di quello che sarebbe stata l’opera dei record: anche Trieste entra in qualche modo in questa storia. Era infatti il 2003 – neanche un anno più tardi – quando grazie alla collaborazione del Teatro Stabile, Notre Dame de Paris nel suo allestimento imponente arrivava al Palazzetto dello Sport, accolto con un successo tale da ripetere l’operazione anche l’anno successivo…

La trama

Interpretati da un cast di primo livello, sono i personaggi di Notre Dame a incantare, con le loro emozioni e i loro destini tradotti in musica: primo fra tutti l’amore impossibile di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale per la bella gitana Esmeralda che invece ama Febo, il bel capitano delle guardie del Re, a sua volta fidanzato con la ricca Fiordaliso. La sensualità della zingara non lascia indifferente l’uomo che si invaghisce di Esmeralda come Frollo, l’arcidiacono della cattedrale, che in un raptus di gelosia e desiderio pugnala Febo alle spalle. Esmeralda viene accusata al posto di Frollo e gettata in prigione. Frollo, offre libertà alla donna in cambio del suo corpo. La bella gitana inorridita rifiuta ed è Quasimodo a liberarla e nasconderla nella cattedrale che viene attaccata nel corso di una rivolta… La storia ha un tragico epilogo che, sulle note delle toccanti musiche di Cocciante commuove ormai generazioni di spettatori.

“Notre dame de Paris” va in scena alle ore 20.30 da mercoledì 29 gennaio a lunedì 3 febbraio (replica straordinaria); sabato 1 e domenica 2 febbraio le repliche saranno anche pomeridiane con inizio alle ore 16. Per biglietti e prenotazioni si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.

CREDITI

NOTRE DAME DE PARIS

Musiche: Riccardo Cocciante

Liriche: Luc Plamondon

Versione italiana: Pasquale Panella

Regia: Gilles Maheu

Coreografie: Martino Müller

Scenografie: Christian Rätz

Costumi:Fred Sathal

Luci: Alain Lortie

Suono: Manu Guiot

Arrangiamenti: Riccardo Cocciante - Jannick Top – Serge Perathoner

CAST

Esmeralda: Elhaida Dani

Quasimodo: Giò Di Tonno

Frollo: Vittorio Matteucci

Clopin: Leonardo Di Minno

Gringoire: Matteo Setti

Febo:Graziano Galatone

Fiordaliso: Tania Tuccinardi

E oltre 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker