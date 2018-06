"Notte Bianca"a Monfalcone: sul palco Donatella Rettore e il ballerino Etienne per la due giorni di shopping

In arrivo l'attesa "Notte Bianca" a Monfalcone con un ricco programma d'intrattenimento.

Venerdì 6 luglio alle ore 21 in Piazza della Repubblica salirà sul palcoscenico in concerto Donatella Rettore, mentre il giorno successivo per la Notte dei Saldi, sabato 7, la piazza accoglierà lo show del ballerino e coreografo Jean Marie Etienne, noto al pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva Amici.

Gli spettacoli sono ad ingresso libero.



In Piazza della Repubblica sarà allestito, da venerdì a domenica compresi, un Drink & Food Village.

Musica, ballo e intrattenimento durante lo shopping.

Venerdì 6 luglio i negozi saranno aperti fino alle 23 mentre sabato 7 fino alle 22.

La manifestazione è promossa dal Comune di Monfalcone Assessorato al Marketing territoriale con il supporto di Confcommercio Ascom Mandamento di Monfalcone e VivaCentro - Centro Commerciale Naturale Città di Monfalcone.