Open Day Avalon con corsi gratuiti, open bar e Dj set

Avalon organizza un Open Day all'insegna del fitness e del divertimento il 23 settembre, dalle 10 alle 22 nella sede di Borgo Grotta Gigante, 42/b. 14 corsi, tra sala corsi, piscina, sala pesi e sauna, per presentare le novità della stagione. Group Cycling, corsi musicali, acquafitness, funzionale, hot yoga.

Prenotazione obbligatoria

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando la reception al numero 040 327431. Anche per chi ha prenotato il suo biglietto omaggio su Eventbrite è obbligatoria la prenotazione. Tutti i corsi sono a numero chiuso e sono rivolti a tutti e per tutti i gusti.

Dj set e open bar

Al termine di tutta questa attività fisica, un po' di relax in giardino con Dj Set e open bar in collaborazione con un'altra importante realtà dell'altopiano triestino, il Birrificio Cittavecchia, pronto a soddisfare i nostri palati con ottime birre artigianali made in Sgonico.