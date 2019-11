Open day alla scuola d'infanzia "Maddalena di Canossa"

La nostra scuola dell'infanzia è lieta di accogliere tutti i genitori dei bambini nati nel 2017, che l'anno prossimo inizieranno la grande avventura della scuola dell'infanzia.

Sarà l'occasione per conoscerci, per vedere le nostre aule, per scoprire la nostra cucina interna, la stanza della nanna... e vi racconteremo come organizziamo la giornata e quali valori vogliamo trasmettere ai bambini.

Vi aspettiamo dalle 9 alle 11.00.

Il parcheggio interno è a vostra disposizione.