Il vespa club "Ovi duri" si rinnova

Il “ Vespa Club Ovi duri Trieste” si rinnova. La presentazione ufficiale avrà luogo venerdì 22 novembre presso la sede in via Cologna, 47 alle ore 21.00. Il nuovo club vuole ripartire con nuovo spirito di aggregazione e condivisione per la passione Vespa. Sarà l’occasione per incontrare i soci del primo sodalizio, nonchè gli amici e simpatizzanti tutti accomunati dalla passione per le “due ruote”. Per l’occasione verrà offerto un rinfresco per celebrare l’evento.