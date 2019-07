Apertura ufficiale della pasticceria Pirona

Riapre ufficialmente giovedì 25 luglio la storica Pasticceria Pirona sotto la gestione della famiglia Viezzoli, gli imprenditori triestini che gestiscono anche i locali di via Cassa di Risparmio, via Baiamonti e via Lorenzetti. Ne dà l'annuncio il gruppo Facebook "Salviamo la pasticceria Pirona, luogo di Joyce": "La pasticceria riapre dopo due anni sofferti. Un luogo di Joyce che qui ha cominciato il suo Ulysses, uno dei romanzi più importanti della letteratura del XX secolo e pietra miliare del romanzo moderno. Per coincidenza il nostro Gruppo, nato per salvare questo locale storico di Trieste, festeggerà pochi giorni dopo, il 29, proprio 2 anni dalla sua nascita".

Meriti e ringraziamenti

I ringraziamenti del gruppo vanno "alla famiglia Viezzoli e Cinzia in particolare, e un caloroso incitamento ad Alice Mancini che sarà direttamente in campo. Siamo felici che Trieste abbia ancora questo gioiello". "Non possiamo non essere presenti - ci tengono a precisare i membri di 'Salviamo la pasticceria Pirona' - dopo discussioni, raccolta di firme, eventi, proposte, confronti, rapporti con la Soprintendenza, il Comune, la Fondazione CRT. Ci ha ascoltato e aiutato il FAI che ha promosso la Pasticceria nella lista dei suoi luoghi del cuore".