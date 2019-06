A Portopiccolo l’estate si celebra con un concerto swing e Tommy Vee

La musica è senza tempo. Ed è per tutti. E’ questo il leitmotiv di Portopiccolo che, venerdi, 21 Giugno festeggia l’arrivo dell’estate con “Les Babettes e Mr Wallace All Star”, undici elementi - tre donne e otto uomini, per uno show tra boogie, swing, rock’ n’roll. La piazzetta, agorà del borgo, sarà lo scenario dove la musica, con vista sul mare, sarà protagonista insieme al pubblico, per un concerto gratuito, con inizio alle 21.00. Per non perdere il posto con il divertimento garantito sarà sufficiente presentarsi con una dose di energia e comode scarpe per scatenarsi in balli e acrobazie.

Musica che si declina in un set internazionale nello scenario di Maxi’s Beach club, domenica, 23 Giugno dalle ore 18.00, per dare inizio alla serata di musica live djset, con un super ospite, Tommy Vee, in arrivo direttamente da Ibiza dove l’artista è di casa. Tommy Vee è il nome d’arte di Tommaso Vianello, veneziano con licenza internazionale a performare in tutto il mondo, considerate tutte le collaborazioni che negli anni ha realizzato girando i vari continenti. La serata è introdotta da Tommy De Sica, conosciuto come l’animatore del Martedì Italiano del Mr. Charlie a Lignano.