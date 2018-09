Come conciliare la libera professione con gli impegni familiari e soprattutto l’accudimento dei figli? Si cercherà di dare delle risposte a questa domanda, mercoledì 19 settembre alle 18:30 presso l’Associazione Culturale Laby

in Cicerone 4 a Trieste durante la presentazione del libro Mamme con la partita IVA di Valentina Simeoni.



Dialogheranno con l’autrice Sara Matijacic (Laby, responsabile editoriale Bora.La) e Gabriella Marra (Laby, Rete al Femminile).



Il libro, già oggetto di diversi approfondimenti e articoli sulle maggiori testate italiane, racconta la maternità, vissuta da chi lavora con la partita IVA. Tante storie di donne che Valentina Simeoni, anche lei "imprenditrice di se stessa" e giovane mamma, ha raccolto per far sentire i dubbi e le preoccupazioni, far conoscere le esperienze, positive e negative, di una categoria di lavoratrici che non può mai permettersi di staccare.



L’ evento organizzato in collaborazione con Libreria Minerva.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.



L'AUTRICE

Valentina Simeoni, trentacinque anni, studi da antropologa e un lavoro precario come insegnante di italiano, è una mamma come oggi molte, una mamma con partita IVA che si trova ad affrontare la propria maternità con mille dubbi e altrettante preoccupazioni ed ansie per il suo futuro professionale. E così ha cominciato a raccogliere storie di altre donne che, come lei, stanno affrontando la maternità perennemente appese alle scadenze, perennemente in cerca di lavoro, perennemente in lotta per farsi pagare il dovuto. Ne è risultato un libro d’inchiesta pieno di storie e di aneddoti, ricco di esperienze positive e negative. Nel quale ogni donna, specie se giovane o futura madre, può trovare qualcosa di utile o confortante.