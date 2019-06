Erica Bonanni presenta “La magia di Trieste”

Martedì 11 giugno alle 18 presso la Società Ginnastica Triestina Nautica ASD, Pontile Istria 6, si terrà la presentazione del nuovo libro di Erica Bonanni, La magia di Trieste.

La magia di Trieste, del suo mare e del suo misterioso vento di Bora si compie attraverso cinquanta -più uno- racconti dalle mille sfumature. L’ironia, il sarcasmo, la nostalgia, la poesia, lo humor si alternano con andamento ondivago, creando un caleidoscopio di emozioni. Dieci grandi temi si sviluppano tra le pagine del libro: amore, musica, animali, sport, amicizia, ricordi, vento, notte, oblio e sogni. Come onde del mare, le parole si susseguono in morbide curve e saliscendi, tra picchi di assurdità grottesche e picchi di riflessioni romantiche. A farne da collante è proprio la città di Trieste, i suoi luoghi e le sue atmosfere. Il tutto condito con un classico morbin triestino che affascina e seduce quanto un incantesimo domacio “made in Trieste”.

Dialogherà con l'autrice il giornalista e scrittore Pietro Spirito, accompagnati dalle letture tratte dal libro a cura di Addis Brizi della Torre di Valsàssina. Interverrà anche Andrea Bussani, del gruppo dei Clanfa. L'ingresso è gratuito.

Il libro è edito da Bora.La, giovane marchio editoriale che promuove e valorizza cultura, tradizione e dialetto locali, e che nel 2019 ha già pubblicato “Il manuale della boba de Borgo” di Flavio Furian e Massimiliano Cernecca, “Libero libera tutti” di Francesca Sarocchi e “INPS factor – i veci de Trieste” di Micol Brusaferro, questi ultimi due impreziositi dai disegni di Chiara Gelmini.



Erica Bonanni è nata a Trieste nel 1973.

Laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è Coach in PNL e Giudice Sportivo Regionale FIP. Nel 2013 ha collaborato con il mensile “Artecultura”, ideando e creando la rubrica illustrata La vita a modo mio. Dal 2015 collabora con “L’Undici”, rivista online di opinioni e cultura, curando una rubrica dallo stesso titolo. Ha pubblicato saggi di analisi filosofico-simbolica e i romanzi Ipotesi (Europa Edizioni, 2015), che ha ottenuto una menzione di merito nel Premio Letterario Nazionale “Scriviamo Insieme”, Ossessione (Augh! Edizioni, 2017) e La grande illusione (Augh! Edizioni, 2018).

