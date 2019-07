ShorTS prosegue tra realtà virtuale e cinema italiano emergente

Prosegue all’insegna del miglior cinema italiano emergente ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma fino al 6 luglio a Trieste.

Mercoledì 3 luglio doppio appuntamento a partire dalle ore 20.00 presso il Teatro Miela con due film in gara nella sezione Nuove impronte a cura della critica e giornalista Beatrice Fiorentino, che ogni anno seleziona opere di registi italiani esordienti o non ancora affermati al grande pubblico, ma già chiaramente apprezzabili per coraggio e talento

Alle 20.00 si terrà l’anteprima italiana del film “The World is Flat” (La Terre est plate) di Matteo Carrega Bertolini, che racconta l’amicizia tra Jean e Antoine, alle prese con le incertezze della vita: un’opera intima e personale, un buddy-movie che rende tributo all’indimenticabile stagione della Nouvelle Vague. Alle 22.00 sempre al Teatro Miela sarà la volta di “Storia dal qui” di Eleonora Mastropietro, in cui la regista compie un viaggio a ritroso alla scoperta di Ascoli Satriano, nell’entroterra pugliese, comune da cui provengono i suoi genitori. Attraverso il genere documentario e un uso spericolato del dispositivo, la cineasta cerca di dare un'immagine a questa terra per lei sconosciuta. Entrambi i film verranno proiettati alla presenza dei registi.

I film in concorso nella sezione Nuove Impronte si contenderanno il premio Crédit Agricole FriulAdria come miglior film, il premio della Critica assegnato dal SNCCI, il premio Miglior Produzione consegnato dall’AGICI, il premio ANAC alla migliore sceneggiatura e il premio MYmovies assegnato dal Pubblico.

ShorTS Virtual Reality

Sempre alle 20.00 appuntamento nel foyer del Teatro Verdi, che in occasione del Festival è divenuto una vera e propria sala cinematografica virtuale, con le proiezioni dei corti in concorso nella sezione ShorTS Virtual Reality. Sarà inoltre possibile sperimentare gratuitamente la magia della Realtà Virtuale dalle 10.00 fino alle 20.00 presso lo ShorTS Hub in Piazza della Borsa, dove è allestita una virtual room con due postazioni singole.

La giornata di mercoledì 3 luglio si conclude con le proiezioni sotto le stelle in Piazza Verdi, dove a partire dall 21.30 verranno proiettati i corti in concorso nella sezione Maremetraggio.

Programma



Shorts Hub // Piazza della Borsa

10.00 - 20.00 Proiezioni ShorTS Virtual Reality

12.00 Blow Out Frequenze cinefile

Teatro Verdi foyer // Virtual Reality

20.00 - 22.00 Proiezione corti in concorso nella sezione ShorTS Virtual Reality

Teatro Miela // Nuove Impronte

20.00 “The World is Flat” (La Terre est plate)

di Matteo Carrega Bertolini, Francia, Svizzera, Italia, 2018, 76’

22.00 “Storia dal qui”

di Eleonora Mastropietro, Italia, 2018, 75’

Piazza Verdi // Maremetraggio

21.30 Evento speciale

“Toxikondom” di Sara Pigozzo, Enrico Meneghelli Italia, 2018, 15’

A seguire: proiezione dei corti in concorso nella sezione Maremetraggio