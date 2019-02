Tra esorcisti e comparsate del sindaco torna il Pupkin Kabarett

Proseguono i lunedì di cabaret al teatro Miela, i comici più strampalati del nord-est sono pronti a stupirvi con una serata indimenticabile preparata ad hoc dedicata alle imitazioni di personaggi conosciuti e sconosciuti al pubblico. Un momento particolare sarà dedicato alla satira politica su casi veri e su fatti mai avvenuti, possibili incursioni del sindaco che potrebbe relazionare sullo stato avanzamento lavori del litorale di Barcola.

L'esorcista di San Dorligo

Monologhi stralunati, sogni premonitori, influencer influenzabili, cinesine ben integrate in Borgo Teresiano, e il grande ritorno dell’esorcista di San Dorligo. La Niente Band accompagnerà la serata con musiche create su scale musicali inesistenti, ma molto riconoscibili dal pubblico. Gran finale pirotecnico con giostra di cavalli lipizani invisibili. I biglietti sono acquistabili in prevendita c/o biglietteria del teatro Miela tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00. o su vivaticket.it. e vi ricordiamo che sono disponibili in cassa del teatro i pacchetti smart, consigliati a tutti quelli che non vogliono fare la fila per vedere il nostro stralunato cabaret (Mini Pupkin - 4 spettacoli € 32,00).