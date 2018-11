Il 3 Dicembre torna il Pupkin Kabarett, Maxino ospite d'eccezione

Siamo giunti alla terza serata del cabaret più stralunato del Nord Est. Le prime due sono andate sold out. Forse perché fuori pioveva oppure perché lo spettacolo continua a piacere, ma comunque vi consigliamo di non perdervi la prossima eccezionale serata con i nostri attori e musicisti. Sempre che questi riescano a presentarsi tutti insieme alla stessa ora e nello stesso posto.

Maxino ospite del Pupkin

Lunedì 3 dicembre sul palco del Teatro Miela il Pupkin Kabarett ospiterà Maxino, musicita, autore e cantante triestino e fenomeno del web che accoglierà le richieste del pubblico durante la serata e le trasformerà in una “canzone espressa”, il suo ormai celebre format comico d’improvvisazione musicale.

Pur essendo dei comici di professione, quelli del Pupkin sono anche dei cittadini responsabili e quindi staranno attenti a quel che diranno, perché in una sola serata possono far impennare il PIL o buttare giù la Borsa di Tokyo. Ecco perché i governi li guardano con rispetto e non sono ancora stati banditi dai teatri. La serata sarà accompagnata dalla Niente Band al gran completo.