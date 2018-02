"Refuscus Mundi", torna il festival dedicato al refosco: degustazioni e simposio didattico

Sabato 10 febbraio, avrà luogo a Isola e Capodistria la quarta edizione della rassegna Refuscus Mundi - Svet refoška/Un mondo di refosco.

Il festival Refuscus Mundi, organizzato dall’associazione Vinadria di Isola, nasce cinque anni fa su iniziativa degli stessi produttori. Ragione fondante il rafforzamento dello status del refosco quale vino da affinamento e delle conoscenze legate alle sue caratteristiche organolettiche e salutari. Particolarità dei vini del vitigno refosco sono il colore rosso rubino intenso, le sue note fruttate e la spiccata freschezza.



Il programma del Refuscus Mundi 2018 è diviso in due parti distinte:

- la degustazione dei vini, con oltre 40 produttor: avrà luogo al palazzo Manzioli di Isola, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, alla quale si aggiungono quattro degustazioni guidate nella biblioteca del palazzo.

- il simposio didattico, guidato da esperti dell’ambito vitivinicolo e incentrato sulle novità del settore della produzione, coadiuvato dagli interventi dei produttori del refosco dell’area del Friuli Venezia Giulia, dalle 9.45 alle 12.30 presso la cantina Vinakoper a Capodistria. (La partecipazione al simposio è possibile solo su prenotazione a refuscus@gmail.com)

Da Trieste sarà attivo un servizio navetta gratuito per chi acquista il ticket di ingresso. Una comoda opportunità per chi vuole assaggiare molto senza problemi poi lungo la strada del rientro.

Partenza da Eataly 13:30 - 14:30 - 15:30

Partenza da Isola 19:00 - 20:00 - 21:00

(per informazioni refuscus@gmail.com)



Il vino refosco ha una lunga tradizione di produzione quale vino fresco, negli ultimi due decenni al contrario i produttori si sono impegnati a rafforzarne il carattere di grande vino.

Dal vitigno refosco si producono vini stilisticamente diversi: spumanti, rosati, vini novelli, vini rossi a lungo affinamento e vini passiti con aumentata concentrazione zuccherina. Il refosco rappresenta oggigiorno il vitigno rosso più diffuso in Slovenia e quello con più successo commerciale in assoluto.