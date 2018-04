Regionali: M5S per Fraleoni Morgera presidente, gli incontri a Trieste e Monfalcone

Lavoro, imprese, i crac delle banche e delle coop, gli sprechi negli enti locali e anche una cena di autofinanziamento con Gianluigi Paragone e altri parlamentari M5S che, per una sera, faranno i camerieri. È un menù ricco di appuntamenti quello organizzato nel fine settimana per le Regionali 2018 in sostegno di Alessandro Fraleoni Morgera alla presidenza del Friuli Venezia Giulia.

Stasera, venerdì 20 aprilea Trieste si terrà un incontro alla Spiller di Riva Nazario Sauro 14 alle ore 21, dal titolo "Il parlamentare che ti serve". Per l'occasione lo staff della Spiller ha realizzato una pizza speciale stellata finora inedita per gli ospiti di questa cena di auto-finanziamento. Grandi protagonisti della serata i parlamentari e consiglieri regionali pentastellati che porteranno pizze e bibite ai clienti. A partire dal giornalista televisivo e senatore del M5S Gianluigi Paragone. Insieme a lui i parlamentari Stefano Buffagni, Riccardo Olgiati, Sabrina De Carlo, Luca Sut, Stefano Patuanelli, l'europarlamentare Marco Zullo e il consigliere regionale della Lombardia Dario Violi. Tutte le informazioni sulla serata sono reperibili sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, mentre le prenotazioni vanno fatte a questo link: http://bit.ly/cena-spiller

Il giorno seguente, sabato 21 aprile, Paragone darà vita a tre incontri a Monfalcone alle 10.30, a Udine alle 15.30 e a Pordenone alle 21 incentrati sui temi del lavoro e sulla crisi delle imprese italiane. Si parlerà anche delle cause che hanno portato al dissesto finanziario di molte banche e coop italiane. Di seguito le infonmazioni dettagliate sugli incontri a Trieste e Monfalcone:

Venerdì 20 aprile

"Il parlamentare che ti serve": ore 21 a Trieste alla Spiller (Riva Nazario Sauro 14) con i parlamentari Gianluigi Paragone, Stefano Buffagni, Riccardo Olgiati, Marco Zullo, Sabrina De Carlo, Luca Sut, Stefano Patuanelli e il consigliere regionale Dario Violi (Lombardia)

Sabato 21 aprile

"Il lavoro da difendere, il lavoro da creare": ore 10.30 a Monfalcone in piazza Cavour con Gianluigi Paragone, Alessandro Fraleoni Morgera, Marco Zullo e Pietro Neglie.