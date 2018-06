"Ricordando Margherita Hack": speciali visite gratuite all'Immaginario scientifico

Fra le iniziative di “Ricordando Margherita”, a cinque anni dalla scomparsa di Margherita Hack, domenica 17 giugno l'Immaginario Scientifico di Trieste, a Grignano, organizza delle speciali visite gratuite al planetario, che si svolgeranno durante l'orario di apertura del museo (10.00-18.00), ogni ora a partire dalle 11.00 (esclusa la visita delle 13.00).

Adulti e bambini (da 6 anni in su) potranno scoprire il cielo stellato che con tanta passione Margherita osservava e studiava: all’interno della cupola del planetario “Cosmo” dell’immaginario Scientifico, seduti su comodi pouf, si scopriranno le posizioni delle stelle, dei pianeti e delle costellazioni, imparando ad orientarsi, scoprendo cosa succede nell’Universo e quali strumenti esistono per approfondire la ricerca.

Le visite sono gratuite, le iscrizioni si effettuano presso la cassa del museo.

Per tutta la giornata, dalle 10.00 alle 18.00, si potranno visitare anche le altre sezioni museali dell'Immaginario Scientifico: con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni, sempre per rendere omaggio a Margherita Hack, ci si potrà immergere nelle emozionanti immagini di Cosmica, fornite da telescopi, satelliti e sonde, oltre alle simulazioni realizzate al computer, e fare un viaggio nell’Universo, alla volta dei suoi misteri più insondabili, dal Big bang alla formazione delle galassie, dai buchi neri alla “dark energy”.