Tra gite e cani da salvataggio, tutte le attività di "Ricrestate 2019"

Tantissime iniziative, divertenti e dal grande valore educativo programma di “Ricrestate 2019”: l'iniziativa organizzata dal Comune di Trieste per rispondere alle esigenze delle famiglie durante la stagione estiva, in aggiunta a quella dei Centri Estivi comunali per i bambini in età di nido d'infanzia, scuola dell'infanzia e scuola primaria. L'attività si svolgerà infatti da lunedì 17 giugno e fino al 31 agosto (con eccezione per le giornate ferragostane, dal 12 al 16 agosto), la mattina dalle 7.30 alle 14.30 (tranne che per il Ricreatorio “Padovan” che sarà operativo per l'intera giornata), con molteplici occasioni di svago e di divertimento. Tutto, come sottolineato dall'assessore Brandi, in un'ottica di impegno attivo e di apprendimento.

L'impegno del Comune

Il tutto è stato illustrato ieri mattina in Municipio, presenti l'Assessore comunale all'Educazione Angela Brandi, il Presidente regionale del CONI Giorgio Brandolin, gli istruttori di due associazioni cinofile cittadine con ben 7 cani al seguito e alcune coordinatrici pedagogiche dei Ricreatori comunali. "Un insieme di attività che – ha rimarcato la stessa Brandi – comporta un rilevante sforzo da parte dell'Amministrazione Comunale “traducibile” in un impegno finanziario “dedicato” di 80 mila euro per le iniziative da svolgere (oltre alle consuete spese “di esercizio” per le strutture e il personale di questo settore), più ulteriori 230 mila Euro per l'indispensabile personale aggiuntivo da impiegare in questi mesi, con una spesa specifica totale di 310 mila Euro. Un impegno che ci accolliamo volentieri – ha aggiunto l'Assessore – poiché il compito di una pubblica amministrazione deve essere quello di cercare di dare risposte le più concrete possibili alle necessità dei propri cittadini”.

Aumento di iscrizioni

Le domande d'iscrizione, ha dichiarato Brandi, sono quasi 2.300, con un aumento di quasi il 25%, “segnale probabilmente di una sempre maggiore esigenza in questo campo, ma sicuramente anche di un crescente gradimento verso il servizio offerto”.Il Presidente regionale del CONI Brandolin ha assicurato il massimo appoggio “a sostegno di un'iniziativa tanto lodevole quanto unica, considerando anche che i Ricreatori del Comune di Trieste rappresentano una vera chicca di questa Città, inesistente in altre parti d'Italia”.

Il tifo agli Europei Under 21

In particolare i ricreatori, sempre grazie alla collaborazione con il CONI, saranno protagonisti delle imminenti partite dei Campionati Europei Under 21, allo Stadio “Rocco”, dove, a cominciare dal 17 giugno, con l'incontro Serbia – Austria, ciascun Ricreatorio sceglierà una propria squadra e sarà chiamato “a tifare per essa, ma esprimendo – ha detto Brandolin – un tifo davvero sportivo, non 'contro' qualcuno ma invece 'a favore' dei propri prediletti, in uno spirito che, cominciando da ora, 'tifando Europa', dovremmo poter insegnare a tutti”.

Uscite balneari

Fra tutte le altre attività di “Ricrestate 2019” spiccano poi le tradizionali uscite balneari (tre uscite settimanali per ogni Ricreatorio) agli stabilimenti cittadini della Lanterna, Topolini, Sirena (Grignano), Castelreggio (Sistiana), San Rocco (Muggia) e Lazzaretto (al bagno militare), mentre lo “Stuparich” di Barcola potrà accedere (quest'anno per la prima volta) anche all'antistante stabilimento del Circolo Canottieri “Saturnia”; quindi – come detto con il supporto del CONI – diverse attività sportive, da quelle acquatiche al tennis, ad alcune semplici arrampicate, mentre il Cinema Nazionale riserverà per i Ricreatori tre proiezioni di film (per complessivi 720 ragazzi) e, in un'ampia parte specificamente dedicata all'”avvicinamento” e conoscenza del mondo animale, un'azienda agricola del Carso, sita a Monrupino presso la Riserva Naturale del monte Lanaro e Orsario, proporrà la visita al proprio maneggio e l'incontro ravvicinato con i cavalli.

Passeggiate ecologiche

Sempre in questa direzione, l'Associazione Trieste Animal Day organizzerà una 'passeggiata ecologica' a Prosecco, anche con la visita di alcune facili grotte, in collaborazione con “Sos Carso” e con guida d'eccezione il dottor Sergio Dolce già direttore per lunghi anni del Civico Museo di Storia Naturale. E ci sarà pure – ma qui già nella prima settimana di settembre – una serie di 12 visite agli alveari, nel Parco delle Rose di San Giovanni, in collaborazione con il Circolo “Istria” e con la guida dello studioso specialista dottor Livio Dorigo, naturalmente muniti di adeguate protezioni.

"Il cane da soccorso in azione"

Affascinante anche l'incontro con i cani da soccorso e le dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare. Protagoniste di queste speciali performances saranno le due associazioni di volontariato “specializzate” della nostra città, la “Cani Salvataggio Trieste” (Sezione triestina della SICS, Scuola nazionale italiana cani da salvataggio) e il NACS – Nucleo Addestramento Cani da Soccorso, unite per l'occasione nel progetto “Il Cane da Soccorso in azione”. La “Cani Salvataggio Trieste” in particolare, dotata al proprio interno anche di medici e personale infermieristico di professione e firmataria di un accordo quadro con la Guardia Costiera, ha già portato avanti nel corso dell’anno scolastico un analogo progetto (“Il cane da Soccorso e l’approccio corretto”) nelle scuole d’infanzia del Comune.

Il NACS

Il NACS – Nucleo Addestramento Cani da Soccorso si propone invece di illustrare dettagliatamente ai bambini il “percorso” di questi particolari cani, da quando sono cuccioli fino al conseguimento del brevetto di 'cane salvatore'; per quanto possibile coinvolgendo direttamente gli stessi bambini nelle esercitazioni pratiche e nelle ricerche che il cane svolgerà. Per entrambe le associazioni, obiettivo centrale del progetto sarà quello di presentare ai ragazzi i cani da soccorso e far loro acquisire le conoscenze di base sugli animali e sul loro comportamento, migliorare e valorizzare la percezione dell’animale nel bambino, diffondere la cultura del rispetto dell'animale e migliorare la qualità dell'interazione bambino-animale per imparare fin dalla più tenera età a relazionarsi correttamente con il migliore amico dell'uomo. Nel progetto verranno utilizzati i cani più adatti all’interazione con i bambini, dotati di qualità caratteriali di maggior socialità.

Il progetto "Growing up"

Infine va evidenziato il progetto trasversale (fra più Ricreatori) denominato Growing Up, giunto alla sua quinta edizione e più specificamente riservato agli adolescenti e pre-adolescenti (tra i 10 e i 18 anni) proponendo alcune interessanti esperienze utili a sperimentare delle prime “uscite” in gruppo, in modo indipendente dalla famiglia, ma sempre seguiti e supportati dagli educatori. Nel dettaglio – come hanno spiegato le coordinatrici pedagogiche Isabella Herlinger e Chiara Lucchetta –, saranno in tal senso organizzate un 'soggiorno verde residenziale' a Cercivento (Udine) per una sessantina di ragazzi, una pedalata lungo il Tagliamento con tuffo finale a Bibione, una gita a Venezia, camminate in montagna e in Val Rosandra, un'ormai tradizionale 'serata sotto le stelle' a Barcola e il cosiddetto “Ricrecampeggio” ovvero la condivisione degli spazi del ricreatorio anche durante l'orario notturno, sempre alla presenza degli educatori. Un progetto – hanno sottolineato – che coinvolgerà nel complesso tra gli 800 e i 900 ragazzi.