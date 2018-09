Tre giorni di "Bagordi Tergestini" al Castello di San Giusto

Siete pronti a rivivere tre giorni di "Bagordi Tergestini"? Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre vi aspetta una straordinaria rievocazione storica al Castello di San Giusto per rivivere la Trieste medievale.

Rievocazione medioevale

Entriamo nell’Età di Mezzo (ambientazione a cavallo tra XIII e XIV secolo) a Tergeste, ricca cittadina che vanta la sua origine dai pronipoti di Noè, con i Bagordi Tergestini per celebrare le prove d’abilità dei “boni homines” pronti alla difesa delle mura, e le feste di piazza alle quali partecipano tutti, cittadini e forestieri. Perché al di là dell’Historia, esiste la storia scritta giorno per giorno dal comune cittadino e dal podestà, dalla guardia alle mura e dai popolani, ed è in questo spirito che il Castello di San Giusto di Trieste abbassa il ponte levatoio per invitare tutti a bagordare diventando allo stesso tempo spettatori e protagonisti, non solo di fatti d’arme tra mercato e taverna, ma anche della giuria nell’inquisizione dei Ranfi, nell’istigare il Consiglio Maggiore a firmare o meno la pace con l’antica Mugla, nel partecipare ad un matrimonio “di casata” e, dulcis in fundo, tra giochi, danze e giullarate a gozzovigliare alla Festa Vinalia offerta dai generosi vitigni del bisavolo Noè.

Protagonisti dei Bagordi Triestini

Arcieri di Tergeste (A.S.D Trieste Arcery Team), Cantori delle Tredici Casade, Clamor et Gaudium, Cavalieri del Drago, Cinghiali Tergestini, Danza & Più, Falconieri del Re, Gaelicus Academy, Giullare Tornello, Locanda dell’Aquila Nera, Mercato di Santa Giustina, Per la Storia, Schola Tamburi Storici di Conegliano Veneto, Teatrobàndus. Il progetto dei Bagordi Tergestini nasce dalla cooperazione tra l'associazione Tredici Casade, Wavents Events & Services e Cers.



Come arrivare

Percorso stradale: da Corso Italia a P.za Goldoni svoltare a destra per Galleria Sandrinelli, uscire a destra in P.za Sansovino svoltare a destra in via Capitolina fino alla Piazza della Cattedrale.

Mezzo pubblico: Autobus linea n. 24