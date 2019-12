"Nonrichiestmas", serata "non richiesta" con Romastino

Non potevamo farci sfuggire l’occasione di proporre una serata in compagnia dello stile ironico della musica di Romastino con il suo Nonrichiestmas.



Metà romano e metà triestino, durante un’intervista ha definito la sua musica come “musica di bi-cittadinanza, perché se non si può nascere in due città nello stesso momento, si può sentirne la forza nel sangue in maniera salomonicamente uguale.” Le ballate di Romastino riescono ad essere allo stesso tempo sentimentali, politiche e satiriche. In equilibrio tra cinismo e ironia; tutto purché non ci si prenda troppo sul serio!

Il nonrichiestour è - ed è stato - un viaggio deliberatamente non richiesto per portare in giro a bordo di un camper canzoni o mozziconi di canzoni accompagnate da chitarra, vino e intenzioni (non sempre buone). E sotto le feste non può non diventare nonrichiestmas



*Qualche info pratica*



Direttamente dall'evento potete prenotare il biglietto che ritirerete poi la sera del concerto. (ricordatevi di farlo!)



POSTI LIMITATI - OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE



L'ingresso sarà consentito solo ai soci dell'Associazione Parole Controvento.



PRENOTAZIONE: E' possibile prenotare, senza impegno, il proprio posto tramite l'apposita funzione di FB inserita nell'evento.

ELIMINA CODE: Chi desidera può inserire i propri dati e recuperare la tessera già compilata il giorno dell'evento.



COSTO: L'evento è a offerta libera a cappello (+ 5 euro di tessera dell'Associazione valida fino al 31/08/2020).



INFO: Per informazioni scrivere a info@parolecontrovento.it o telefonare al 3357224814.