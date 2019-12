Torna "San Nicolò si mette in moto", previste 500 moto in corsa per i bambini meno fortunati

Torna "San Nicolò si mette in moto": l'iniziativa benefica del Circolo Ricreativo della Polizia Locale di Trieste pervista per il ritorna il 7 dicembre alle 14 in piazza Unità (raduno alle 12:30 in piazza Oberdan). Previste quest'anno ben 500 moto nelle vie cittadine. Un invito a tutti i bambini ma anche a chi non lo è più e ha ancora voglia di sognare. Come ogni anno - e sono ormai 23 - San Nicolò porterà i doni ai piccoli meno fortunati, scortato da centinaia di moto rombanti e strombazzanti.

San Nicolò si mette in moto è il clou della consueta maratona di beneficenza, organizzato dal Circolo ricreativo della Polizia Locale di Trieste “Roberto Tommasi”. L'arrivo del Santo in piazza è già un evento in sé: negli anni passati è sceso da un treno (d'epoca), da una carrozza trainata da cavalli, da un motoscafo, da un vero elicottero, a bordo di un trattore e di un bus si è perfino calato dalla finestra dell'ufficio del Sindaco. Quest'anno l'arrivo di San Nicolò rimane top secret, per saperlo basta essere presenti e sarà un'occasione, per i bimbi, di farsi fare qualche foto in piazza con lui.

Poi, sul tradizionale sidecar scortato da una nuvola di centauri, raggiungerà i bambini della Casa famiglia Gesù Bambino, della Fondazione Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin4 e quelli di due case di accoglienza per ragazze madri.

San Nicolò si mette in moto ha raggiunto la sua 23esima edizione con il contributo generoso ed entusiasta di tantissimi enti ed organizzazioni coinvolti dalla Polizia Locale, ai quali va il nostro grazie: Acegas-Aps-Amga, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (118), Carabinieri, Corpo Forestale Regionale, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato (Polizia Ferroviaria, Polizia Marittima, Polizia Stradale, Scuola di Polizia, Polizia di Frontiera), Polizia Penitenziaria, Trieste Trasporti, Vigili del fuoco, e i più grandi gruppi motociclistici della provincia (oltre a molte piccole e grandi aziende e negozi locali).