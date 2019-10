"Autunno a Opicina" alla scoperta del Carso e della Barcolana

Anche quest'anno a Opicina dall'11 al 13 ottobre 2019 si festeggia l'arrivo dell'autunno con la manifestazione “Autunno a Opicina” (Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare), evento comprendente itinerari alla scoperta dei prodotti tipici, vetrine a tema, esposizione della vettura storica del tram, concorso letterario e artistico e rappresentazioni culturali delle scuole primarie, mostre pittoriche, intrattenimenti per i bambini, esibizioni folkloristiche, musica e concerti bandistici. Novità assoluta di quest'anno, la prova - gratuita e aperta a tutti - di Foto Orienteering. La manifestazione, che si svolge in co-organizzazione con il Comune di Trieste, è stata presentata oggi in Municipio dall'Assessore comunale alle Attività Economiche, Serena Tonel.

La manifestazione, che si svolge in concomitanza con La Barcolana per offrire ai turisti e ai concittadini un evento che arricchisca ulteriormente l'offerta turistica e commerciale nei giorni della regata e permetta di poterla osservare da un'angolazione diversa (con vista panoramica sul Golfo in occasione della partenza, domenica 13 ottobre dalle ore 9.30) è stata presentata oggi, martedì 1 ottobre 2019, nella Sala Giunta del Comune di Trieste dall'Assessore comunalealle Attività Economiche, Serena Tonel, alla presenza della Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina-Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina.

L'evento autunnale proporrà inoltre ogni giorno un itinerario del gusto alla scoperta dei sapori tipici del Carso, dai salumi al vino al miele ai formaggi all'olio, che coinvolgerà numerose attività di Opicina e di aziende agricole della zona: gli esercizi pubblici aderenti, in collaborazione con le Aziende produttrici locali, promuoveranno i prodotti tipici del territorio all'interno delle proprie sedi, dedicando ognuno alla manifestazione dei piatti, dei dolci, delle ricette o dei menù a tema, dalla colazione al pranzo, all'aperitivo fino alla cena.

Fino al 13 ottobre si potranno ammirare anche le vetrine più belle dedicate al tema “Foglie rosse sul Carso, vele bianche sul mare”.

Domenica dalle ore 9.30 proponiamo per chi desidera assistere alla spettacolare partenza della Barcolana – prevista per le ore 10.30 – dal piazzale dell'Obelisco, dalla Napoleonica e dalla Vedetta d'Italia e dal Belvedere di Opicina posto sul sentiero che parte nei pressi del Camping Obelisco. Il costone carsico offer infatti uno spettacolo unico.

Dall’11 al 13 ottobre nella piazzola antistante l'Obelisco (illuminato la sera), venerdì dalle ore 14.00 alle ore 22.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e domenica dalle ore 7.00 alle ore 22.00 sarà allestito un chiosco con specialità enogastronomiche a cura dell'Associazione Sportiva ASD SK Brdina. Non mancherà, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, l’intrattenimento musicale: venerdì alle ore 19.00 concerto della Banda di Sales/Potujoči Godci Iz Saleža e sabato dalle ore 20.00 con Matej Felicjan.



Anche alla fine della Napoleonica (o all'inizio per chi arriva da Prosecco) sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00 sarà allestito un chiosco enogastronomico a cura della società sportiva Mladina di Santa Croce.

Anche quest'anno ci sarà spazio per le attività pensate per i più piccoli con il Concorso Letterario e Artistico delle scuole primarie sul tema "Il Mare" (premiazioni sabato 12 ottobre alle ore 15.00) e a seguire - alle ore 16.00 – la Rappresentazione culturale della scuola primaria "France Bevk" di Opicina.

Fino a domenica 13 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 20.00 sarà visitabile una mostra a tema presso l'Atelier del pittore Fulvio Cazzador.

In attesa del ritorno del "Tram de Opcina", venerdì 11 e sabato 12 dalle ore 13.00 alle ore 19.00 e domenica 13 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso la stazione Tranviaria di Opicina, grazie alla Trieste Trasporti, verrà esposta la vettura storica n° 6 per la gioia dei molti turisti e residenti che potranno così scattarsi un selfie o una foto ricordo.

Pizzeria “AL BIGANTINO” Via di Prosecco, 44

La Pizzeria "Al Brigantino" in collaborazione con l’Azienda agricola Kmetija di Ivan Pernarcich di Visogliano propone delle Bruschette con il pomodoro e la stracciatella e, a seguire, consiglia la Pizza con la Robiola o la Burrata e zucchine marinate e un fiore di Speck e una spolverata di granella di Pistacchio di Bronte. E, per finire, un Liquore al Terrano con un Sorbetto alla vaniglia



BAR TRATTORIA MAX via Nazionale, 43/A

Lo speciale Menù prevede Cannelloni con ricotta, rucola e salsiccia; Costine di maiale al forno con patate; Vino Terrano e Vitovska in collaborazione con l'Agriturismo Gruden Zbogar di Samatorza

CAFFÈ VATTA via Nazionale, 38

Il Caffè Vatta per l'occasione proporrà sia una linea di gelato (due gusti dedicati al nostro territorio) che un menù a Doc per l’evento.

Menù: Crema di zucca di Trebiciano con crostini e salvia croccante; Focaccia di farine antiche macinate a pietra con sopra prodotti del Carso e Risotto con la salsiccia dell’Azienda agricola Bajta di Sales

Gelato: Carsico, gelato alla Ricotta di pecore autoctone del Carso dell’Azienda Antonič di Ceroglie con del Miele dell'Azienda apistica Ziani &Settimi e al profumo di Santoreggia selvatica della landa carsica dell’Azienda Puressoil di Banne;

Teranum, sorbetto al vino Terrano Azienda agricola Bajta di Sales, fragola e un pizzico di zenzero

PIZZERIA TRATTORIA “DA PIPPO” via di Prosecco, 4

Saranno serviti Pasticcio con la zucca, Provola affumicata dell’Azienda agricola Vidali Lenard di Basovizza, Salsiccia fresca, Palacinke con marmellata di susine fatta in casa. Il tutto accompagnato con i vini dell’Azienda agricola Skerk di Prepotto

A.C. S. I. TRIESTE CIRCOLO via di Prosecco, 11

Delizie di Mare a base di Pesce del nostro golfo, fritto misto e Sardoni in savor

PASTICCERIA SAINT HONORÈ via di Prosecco, 2

Saranno disponibili Presnitz Triestino con Miele dell'Azienda apistica Ziani &Settimi di Trebiciano e Torta "Trieste" con mandorle, noci, cioccolato e olio di oliva dell'Azienda agricola Starec di Bagnoli della Rosandra

Panificio SOSSI SAS via di Prosecco,10

Verranno preparati Rotolo di pane dolce con Miele dell’Azienda agricola Jakob Podobnik di Opicina e Strudelini dolci di ricotta dell’Azienda Vidali Lenard di Basovizza

PANIFICIO PEKARNA ČOK Strada per Vienna, 3

Verranno sfornati Focaccia e Crackers con la Santoreggia dell'Azienda Puressoil di Banne

WINE BAR PICCOLO Via di Prosecco, 15/A

Aperitivo con vini dell’Azienda Zidarič Dario di Prepotto; Fantasia di panini del Panificio Pekarna Čok di Opicina, Formaggio Jamar dell’Azienda agricola Zidarič Dario di Prepotto e Salumi della Bajta di Sales

TRATTORIA PIZZERIA “VETO” SNC via di Prosecco, 35

Il Menù proporrà: Aperitivo digestivo Medica - Idromele dell’Azienda agricola Ziani &Settimi di Trebiciano

Pizze: Pizza "Damača" – Casereccia” Pizza bianca con Caciotta fresca dell’Azienda agricola Zidarič Dario di Prepotto, Pancetta e fiori di finocchietto

Medaglioni di maiale con fonduta di formaggio Jamar dell’Azienda agricola Zidarič Dario di Prepotto con contorno di patate in tecia

Dolci: Jogurt d'autunno con Jogurt dell’Azienda agricola Zidarič Dario di Prepotto con miele, cannella, noci e cuori di sfoglia.

Il tutto accompagnato con il Vino Refosco dell’Azienda agricola Bole di Piščanci

Il Foto Orienteering

Il Foto Orienteering è un’attività che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. Diversamente da una prova di orienteering, è caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una serie di foto per raggiungere i punti di controllo, e non una mappa dettagliata scegliendo il percorso migliore.

Un percorso classico consiste in una partenza, una serie di punti di controlli da visitare nell’ordine indicato e un arrivo. Sul terreno ogni punto di controllo è segnalato con una bandiera bianca e arancione, chiamata lanterna. Per registrare il proprio passaggio l’atleta deve punzonare il cartellino testimone. Vince il partecipante che trova tutti i punti di controllo nell’esatto ordine e che ci ha impiegato il minor tempo.

Regolamento

Il foto-orienteering consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" (paletto con punzone) e con l'aiuto esclusivo di una sequenza d’immagini che riquadrano particolari del luogo da percorrere. Una lanterna posta al suolo segnala il posto da visitare. Tutte le lanterne sono numerate, per la verifica dell'esattezza del punto da trovare. L’ubicazione della lanterna viene definita dalla foto che viene evidenziata.

Per testimoniare il passaggio da ogni lanterna è necessario “punzonare” il testimone con una punzonatrice posizionata sulla lanterna.

Lo spirito della gara chiede ai concorrenti sia la velocità di spostamento verso la successiva lanterna, sia la capacità di orientarsi via interpretazione delle foto della cittadina; per riuscire bene sono quindi necessarie sia doti atletiche di velocità e di tenuta, sia capacità di interpretazione della mappa e del territorio nel quale si esegue il percorso.

Fasi della gara

1. Presentarsi in anticipo alla partenza, pronti per cominciare.

2. Al via prendere la mappa del proprio percorso

3. Orientarsi prima di cominciare a correre

6. Dopo aver raggiunto l'ultimo punto scattare verso il traguardo per registrare il proprio tempo

Nota: se per qualsiasi motivo si preferisce interrompere la propria prestazione lo si può fare andando avvisare gli organizzatori.

Chi può partecipare?

La manifestazione è aperta a tutti. I partecipanti devono prima dell’inizio della gara firmare una liberatoria. È consigliato vestirsi comodi e con scarpe adatte all’ambiente, portare una borraccia e dotarsi di spirito sportivo.

Gallery