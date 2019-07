Alla scoperta della riviera tra sapori e vini del Fvg

Scopri la Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia con Sea&Taste e rendi indimenticabile la tua vacanza al mare!

Lignano Sabbiadoro, Grado e il Golfo di Trieste, rinomati per le spiagge dorate e le baie incantate, sono punti di partenza ideali per una vacanza all‘insegna dei cinque sensi, per esplorare una terra affascinante dal ricco patrimonio enogastronomico e dalle tradizioni uniche.

A partire dal 4 giugno e fino al 24 settembre, secondo un calendario definito, Sea&Taste ti porta ad assaporare le eccellenze della riviera e a visitare le cantine aderenti all’iniziativa, che ti accoglieranno con ricche proposte enogastronomiche. Con Sea&Taste si parte il martedì alla scoperta di Trieste, del suo caffè e del magico Castello Miramare. Il mercoledi navigheremo lungo il fiume Stella, approdando presso cantine e aziende agroalimentari, per poi assistere alla pesca fluviale. Ogni venerdìviaggeremo tra storia, arte e cultura, visitando Palmanova, Clauiano e Strassoldo, borghi suggestivi che sapranno offrirti pregiate degustazioni di vini locali della riviera.

Sconti per i possessori della FVG CARD o della FVG Marinas Card Per maggiori info e prenotazioni: https://www.turismofvg.it/Sea-and-Taste o https://www.travelone.it