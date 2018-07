sfilata mortale - cena con delitto

Una cena mooooolto speciale quella in cui mentre degusti gli ottimi piatti di pesce del ristorante sulla terrazza a mare.... avviene un omicidio! I team investigativi (ogni tavolo è un team di almeno 6 persone) potranno interrogare gli attori, scoprire degli indizi per individuare la soluzione, competere per il premio (simbolico) finale. Non perder tempo e prenota il tuo posto chiamando il numero 3314936472



Durante l’annuale sfilata di moda delle nuove collezioni della nota stilista triestina Margaret Mils, viene ritrovata morta nel suo studio Atelier di via San Spiridione... proprio lei!



Si indaga in quanto molti stilisti la volevano morta e ultimamente erano arrivate molte minacce di morte telefoniche!



Chi poteva avere interesse a togliere di mezzo una persona buona e stimata da tutti?



Sarà il tuo tavolo a scoprire movente e mano criminale?



La cena a base di pesce (chiedere per menù alternativi o intolleranze al momento della prenotazione) include 2 portate, dolce e 1/2 acqua minerale

