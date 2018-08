Grezar Day: cancelli riaperti per un tuffo nel passato

Festa dell'Orgoglio Alabardato

Come raccontare dei protagonisti, diventando noi stessi protagonisti; questo vuol essere l'evento organizzato allo stadio Grezar venerdì 31 agosto all’interno della quinta edizione della Festa dell’Orgoglio Alabardato.

Alle ore 18.00 si fermeranno le lancette della storia e come per incanto tutti i partecipanti si tufferanno in un'altra epoca. Gli anni dell'indimenticabile derby col Ponziana dei ventimila spettatori cornice di un calcio che non c'è più e può essere rivissuto solo attraverso lo spirito di chi ha vissuto, necessario e voluto gioco di parole, miglior descrizione possibile di quale sia l'auspicio di questa storica giornata. Perché i più anziani ripercorrano e i giovani imparino nell'amalgama perfetta che in questi casi si crea quasi spontanea.

Vecchie glorie, pulcini e banda "Vecia Trieste"

Il menù è di quelli da gustare: revival tra vecchie glorie del Ponziana, della Triestina ed una rappresentanza della tifoseria. La banda “Vecia Trieste” precederà l'inizio di questa kermesse in una sorta di perfetta ricostruzione storica assieme ai pulcini del Chiarbola/Ponziana e della Triestina Victory che sfileranno sul prato verde già dalle ore 16.00.

Riaprono i cancelli

Sugli spalti, allo stesso modo si tornerà indietro di diversi decenni col grande fascino di prendere nuovamente posto su quei gradoni dopo tanto tempo tifando oggi così come allora, rivedendo i vecchi striscioni e gli amici di sempre. Chi ama la Triestina non può mancare, la prima volta dopo venticinque anni che i cancelli dello stadio Grezar si riaprono per un evento sul suo terreno di gioco e anche questa sarà una pagina di storia scritta che rimarrà.

Tutti al Grezar! Come si urlava qualche anno fa...