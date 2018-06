Disabilità: anziani e bambini insieme per il progetto "Esistenze" di Danceability

Giovedì 21 Giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in via Fabio Filzi 21/1 presso CasaViola – Associazione Goffredo de Banfield si terrà la presentazione del progetto “ESISTENZE” con Erica Pacchioni, la curatrice del laboratorio di “DanceAbility”, cuore del progetto. Verrà proiettato un video creato filmando questi laboratori. L’incontro è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione allo 040/362766 o scrivendo a casaviola@debanfield.it.

CasaViola è lieta di offrire il suo spazio per la presentazione del progetto Esistenze: un innovativo laboratorio di “DanceAbility” che ha coinvolto per 5 mesi un gruppo di bambini e un gruppo di anziani che, guidati da artisti internazionali, hanno potuto sperimentare l'esperienza dell'improvvisazione del movimento creando una sorprendente coreografia collettiva.

Da qui la creazione del video che verrà proiettato: immagini che danno spazio e testimoniano le suggestioni, le storie personali e le emozioni che sono scaturite attraverso l'incontro di due gruppi appartenenti a periodi della vita così diversi e che tuttavia hanno saputo scoprirsi ed interagire attraverso una modalità di comunicazione, la danza appunto, che va al di là delle barriere e degli stereotipi.

Il risultato regala una prospettiva emozionante che può essere per tutti noi uno spunto per un modello di società più inclusivo. Creata dall’Associazione Goffredo de Banfield, CasaViola è un progetto che offre gratuitamente informazione e formazione, sostegno psicologico, percorsi personalizzati di benessere ai familiari di persone affette da demenze.