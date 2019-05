Torna Cantine Aperte: un weekend tra degustazioni e visite in vigna

Manca poco alla 27^ edizione di Cantine Aperte, l’appuntamento preferito di tutti gli eno-appassionati, che quest’anno vi aspetta sabato 25 e domenica 26 maggio in quasi 70 cantine di tutta la regione.

Durante questo week end, dalle 10.00 alle 18.00, appassionati vignaioli vi accoglieranno per entrare in contatto con la loro storia, scoprire il loro paziente lavoro, conoscere la passione racchiusa in ogni bottiglia di vino! Anche per questo motivo, ricordiamo che l’evento non va inteso semplicemente come una festa del vino, bensì come un momento di confronto con le persone che si dedicano alla loro attività con professionalità e dedizione. Due giorni ricchi di iniziative per vivere pienamente il magico e variegato mondo del vino: visite in cantina, degustazioni, prelibatezze enogastronomiche, esperienze suggestive, escursioni nei vigneti e momenti dedicati alla musica e all’arte arricchiranno la vostra personale esperienza di Cantine Aperte.

I vignaioli sono pronti ad accogliervi offrendovi da 1 a 3 degustazioni gratuite mentre le successive, a discrezione di ogni singola azienda, potranno essere a pagamento. Non dimenticate, inoltre, che alcune aziende offrono la visita e/o le esperienze solo su prenotazione per cui verificate e prenotatevi in tempo.

Le Cene con il Vignaiolo

Sabato sera (salvo diversamente indicato) non perdetevi le Cene con il Vignaiolo, un format che invita a vivere un'esperienza dal sapore totale, impreziosita da un menù esclusivo e dall'incontro coi vigneron. Domenica le vostre degustazioni saranno arricchite dagli speciali Piatti Cantine Aperte, proposte della cucina del territorio abbinate a un vino.

Novità 2019. Molte le novità previste per quest’edizione tra cui il pratico QRCode di facile consultazione per conoscere le attività e la posizione delle singole cantine e la possibilità di visitare le cantine aderenti su Aquileia in bicicletta (a noleggio o con la propria) lungo percorsi consigliati grazie ai quali scoprire anche le bellezze archeologiche della cittadina che quest’anno festeggia 2.200 anni dalla nascita.

Non solo vino

Cantine Aperte e… Solidarietà. Da oltre 20 anni Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia sostiene le meritevoli iniziative dell’Unicef: si rinnova infatti la collaborazione con i Comitati Provinciali FVG e nelle cantine troverete l’originale kit degustazione, calice e tracolla che, oltre a permettervi l’accesso alle degustazioni, vi permetterà di sostenere l’Onlus con la campagna “Nutri la vita. Salviamo i bambini dalla malnutrizione”.

Scoprite le modalità di partecipazione, tutte le informazioni su Cantine Aperte, i menù delle Cene con il Vignaiolo, i Piatti Cantine Aperte, le iniziative nelle cantine, le esperienze su prenotazione, il noleggio bici e molto altro su www.cantineaperte.info.

Cantine Aperte in Friuli Venezia Giulia è organizzato dal Movimento Turismo del Vino FVG con il supporto di PromoTurismo FVG. Si ringraziano per la collaborazione i partner e gli sponsor tecnici di Cantine Aperte: CiviBank, Del Torre, Acqua Dolomia, Juliagraf, Il Maggese / Novalis, Latteria di Venzone e Latte Carso, AsterCoop Madimer, Q.B. Quanto Basta, Università degli Studi di Udine e Vino e Sapori FVG.