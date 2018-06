Torna "Mare e Vitovska", l'imperdibile evento annuale per tutti i wine lovers

Siamo giunti al traguardo della 12° edizione di Mare e Vitovska, l'imperdibile evento annuale per tutti i wine lovers, con il vitigno autoctono più celebre del Carso, organizzato dall’Associazione dei Viticoltori del Carso – Kras. In programma assaggi, degustazioni guidate, convegni, piatti di gastronomia locale e tanto altro.

La Vìtovska (accento sulla i) è l’emblema del territorio. Vitigno locale nato probabilmente da un incrocio spontaneo tra la malvasia e la glera, non a caso gli altri due unici vitigni autoctoni a bacca bianca. Anche quest'anno grande attenzione è stata posta al tema del convegno di apertura, che si terrà alle ore 15.00 del 15 giugno, nella sala conferenze del Castello di Duino. Il simposio avrà come argomento di discussione

Il Carso e la Vitovska

Storia e tradizione per comprendere il presente e guardare al futuro

L'occasione sarà proficua per discutere del futuro della viticoltura nell'area della provincia di Trieste e delle zone limitrofe, e sui problemi legati alla quotidianità. Entrambi i periodi richiedono però un'approfondimento del passato, con il preciso intento di mantenere viva nel tempo la memoria dei nostri territori e valorizzarne il patrimonio storico, culturale ma soprattutto quello vitivinicolo, per cercare di comprendere le trasformazioni di oggi, sempre più veloci nel tempo e nella sostanza. Il mondo nel quale viviamo assiste a cambiamenti di ampia portata nell'ambito dell’informazione e nella comunicazione; è chiaro quindi, considerando tutte queste premesse, che vanno ampiamente discusse tutte le variabili per poi successivamente intervenire, sia in maniera teorica che pratica, con l'obiettivo principale di provare a creare un modello efficace di lavoro e promozione territoriale.

Interverranno: Matej Skerlj, presidente Associazione Viticoltori del Carso Daniele Cernilli, giornalista enogastronomico Rampello Davide, docente al Politecnico di Milano Fulvio Colombo, ricercatore e storico Sabina Passamonti, Università degli studi di Trieste, progetto Agrotur II Il convegno sarà moderato dal giornalista e ricercatore Stefano Cosma Sarà possibile partecipare al convegno, riservandosi obbligatoriamente il posto inviando una e-mail a: info@carsovinokras.it. I posti sono limitati, al raggiungimento delle disponibilità verranno chiuse le iscrizioni. Successivamente, per l’accesso all’evento, sarà possibile acquistare il biglietto in loco oppure in prevendita!

Programma completo della manifestazione

Lunedì 11 giugno

Ore 20.00 - Anteprima di Mare e Vitovska con un interessante confronto in degustazione di nuove e vecchie annate. Serata gestita dall'AIS di Trieste presso l'NH Hotel (Corso Cavour, 7 - Trieste)

Giovedì 14 giugno

Dalle 19.30 - Cena-evento di presentazione della manifestazione presso la Lokanda Devetak (GO)

Venerdì 15 giugno

Ore 15.00 - Convegno Il Carso e la Vitovska. Storia e tradizione per comprendere il presente e guardare al futuro Ore 18.00 - Apertura ufficiale della manifestazione Ore 18.30 - Convegno Quando il vino fa bene alla salute? Evento organizzato dall'Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita. Relatrice prof. Sabina Passamonti. Entrata libera

Il vino non è solo un’ottima bevanda, ma anche un alimento che contribuisce alla nostra salute, soprattutto in età avanzata. Esiste però una dose ottimale, stabilita da studi scientifici su vaste popolazioni, da non superare per non annullare questi effetti benefici. Il vino ci fa bene grazie a delle sostanze prodotte dall’uva, chiamate polifenoli. Alcuni di essi agiscono come dei farmaci nelle nostre cellule e le proteggono dagli stress ossidativi tipici dell’invecchiamento.

Ore 19.00 - Prima degustazione guidata, a cura dell’AIS FVG. Informazioni e iscrizioni sul posto (la degustazione si svolgerà solo in caso di bel tempo) Ore 20.30 - Seconda degustazione guidata, a cura dell’AIS FVG. Informazioni e iscrizioni sul posto (la degustazione si svolgerà solo in caso di bel tempo)

Sabato 16 giugno

Ore 18.00 – Orario apertura della manifestazione Ore 19.00 – Terza degustazione guidata, a cura dell’AIS FVG. Informazioni e iscrizioni sul posto (la degustazione si svolgerà solo in caso di bel tempo) Ore 20.30 – Quarta degustazione guidata, a cura dell’AIS FVG. Informazioni e iscrizioni sul posto (la degustazione si svolgerà solo in caso di bel tempo)

I costi

Biglietto d'ingresso: 35€ a persona Riduzione: 30€ con tessera AIS, ONAV e SLOW FOOD Prevendite: il costo del biglietto in prevendita sarà di 30€. Al momento dell’acquisto bisognerà indicare la data scelta per l’ingresso o venerdì 15 giugno o sabato 16 giugno. Verranno rilasciati dei biglietti con colorazione diversa a seconda della data scelta.

Le prevendite saranno disponibili a partire da lunedì 4 giugno presso le seguenti location:

BAR X V. del Coroneo, 11 - Trieste Caffè Vatta - V. Nazionale, 42 - Opicina Caffè Carducci Monfalcone - V. Duca D’Aosta, 83 - Monfalcone Bunker Wine - Località Aurisina, 149 Salumificio Sfreddo – Via Cesare Battisti 1 – Trieste