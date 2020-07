Trieste diventa scena del crimine: in arrivo una caccia al tesoro di nuova generazione

Trieste un intero weekend si trasformerà in scena del crimine. Una bella studentessa universitaria è morta nel corso del suo viaggio studio a Trieste. Chi sarà stato? Lo potrete scoprire voi il 18 e il 19 luglio con C.S.I.I. Trieste Begins, un nuovo format ludico/ investigativo, un team building/caccia al tesoro di nuova generazione giocabile all’esterno nel rispetto delle dispozioni anti contagio.

La storia

Una bella studentessa universitaria in viaggio studio a Trieste dopo essere stata presumibilmente “abbordata” da un fotografo che probabilmente le ha proposto un ingaggio come modella è stata ritrovata successivamente morta presso gli XHrecording studio, uno studio fotografico locale. L’FBI, dopo ben tre anni d'indagini, anche se il caso sembrava apparentemente risolto, non è ancora risalita all’identità di questo fotografo, quindi per archiviarlo definitivamente decide di spostare l’indagine all’esterno ricominciando dall’inizio e ripercorrendo tutte le tappe percorse dalla studentessa prima di arrivare allo studio fotografico dove ha trovato la morte.

DATA EVENTO 18 e 19 LUGLIO 2020 un intero week end di gioco con turni disponibili ogni 15 minuti dalle 9.00 alle 21.00. ___________________________________________________ ​

DURATA: tempo medio 2 ore - tempo limite 3 ore.

TIPOLOGIA: team building - caccia al tesoro con l'uso di tecnologie avanzate del reparto investigativo C.S.I.I. Trieste. ​

STORIA: si lega alla trilogia C.S.I.I.Trieste Reality Escape Room ma si può giocare anche senza aver fatto nessun episodio della trilogia in quanto è posizionato cronologicamente all'inizio della stessa. ​

AREA DI GIOCO: ricerca indizi su larga scala (Trieste centro). ​

PUNTI D'INTERESSE: l'indagine si svolgerà attorno a 20 punti d'interesse storico culturale visitati dalla vittima prima di trovare la morte... La stessa ha preso, per motivi di studio, svariati appunti sugli stessi che potrebbero essere utili all'indagine. Un'ottima scusa per conoscere un pò meglio Trieste! ​

SQUADRE: minimo da 2 persone, massimo da 4 persone. Per rispettare le linee guida di prevenzione COVID 19 le squadre partiranno distanziate di 15 minuti l'una dall'altra da 2 postazioni check in situate all'aperto che permetteranno ad ogni area check in di gestire una squadra ogni 30 minuti. ​

CONTEST: centinaia di squadre che si sfideranno senza creare assembramenti per trovare il maggior numero di indizi nel minor tempo possibile. Ma il tempo non è tutto: probabilmente mettendoci più tempo potreste trovare maggiori indizi.

MATERIALE DI GIOCO: ad ogni squadra verrà fornita una cartelletta contenente tutto il materiale necessario per il gioco. Il caposquadra avrà una mappa cartacea/scheda riassuntiva degli indizi ed ogni singolo giocatore avrà la sua scheda gioco personale con i codici QR da scansionare per accedere alla mappa virtuale, agli audio messaggi della centrale operativa e all'archivio digitale degli indizi. (si consiglia per ogni squadra uno smartphone o tablet con installato Google Earth ed un app per la lettura di codici QR se non già integrata nella fotocamera). ​

ISCRIZIONE: il caposquadra prenoterà l'orario di check-in preferito per il suo team tramite booking online gratuito; la squadra si presenterà il giorno dell'evento all'orario prenotato presso i check point posizionati all'esterno del "REX cafè Gourmet" in Galleria Protti Arrigo 1 Trieste dove potrà effettuare il pagamento, ritirare il materiale di gioco e ricevere le principali istruzioni.

BOOK ONLINE https://csii-trieste-reality-escape-room.reservio.com/

SITO DI RIFERIMENTO https://xhstudio.wixsite.com/csitrieste/begins