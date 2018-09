Trieste e la scienza: la mostra in stazione dal 26 settembre

Interattiva e multimediale, la mostra inaugura il 26 settembre



LUOGO:

spazio Trieste Città della Conoscenza

Piazza della Libertà 8, Trieste

(all’interno della stazione centrale dei treni, vicino la farmacia)



INAUGURAZIONE:

26 settembre 2018, ore 17.30



GIORNI E ORARI MOSTRA:

Dal 27 al 31 ottobre

Dal lunedì al venerdì

Dalle 9.00 alle 18.00



INGRESSO:

GRATUITO





Quando e come Trieste è diventata la “Città della Scienza”? Paolo Budinich (e con lui Abdus Salam, Luciano Fonda, Arturo Falaschi e tanti altri), ha creato negli anni Sessanta quel “Sistema Trieste” che oggi conosciamo bene: un polo scientifico d’avanguardia nel panorama internazionale. Accanto a questo manipolo di eroi esistono però altre decine e decine di protagonisti della scienza triestina, che a partire addirittura dal Settecento hanno contribuito a costruire il successo della città che si avvia a diventare capitale Europea della scienza 2020. Già sotto l’Impero asburgico infatti esisteva qui una vivace scena scientifica, testimoniata anche dalla presenza di vari istituti i cui “eredi” esistono ancor oggi.



La storia di questi personaggi e dell’evoluzione della scienza a Trieste è raccontata nella mostra “Trieste e la scienza” che inaugurerà il 26 settembre, come anticipazione della manifestazione Trieste Next 2018 e che rimarrà aperta fino a fine ottobre. Ad arricchire la mostra ci sarà anche un ciclo di conferenze.



La mostra, a cura di Sissa Medialab, nasce dal libro omonimo edito da MGS Press (disponibile nelle librerie da metà settembre circa), è interattiva e multimediale, e si articola in due postazioni. Una grande “plancia”, digitale e analogica allo stesso tempo, all’interno dello spazio Trieste Città della Conoscenza (TCC) dove navigare in maniera interattiva attraverso le storie dei personaggi e degli istituti. L’exhibit fornisce informazioni biografiche, date, mappe e fotografie che rendono inoltre semplice cogliere a colpo d’occhio periodi e tendenze della ricerca scientifica nei vari periodi. La seconda postazione trasforma la vetrina dello spazio TCC letteralmente in un grande touch screen, dove partecipare a un quiz sulla scienza triestina 24 ore su 24 (resterà infatti fruibile anche negli orari di chiusura dello spazio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). La mostra è stata progettata in collaborazione con Interfase.



In occasione dell’inaugurazione il 26 settembre si svolgerà una conferenza con il fisico Renzo Rosei, uno dei protagonisti della nascita del Sistema Trieste, e Pietro greco, giornalista scientifico e storica voce della trasmissione Radio 3 Scienza su Rai radio3. Moderano l’evento Davide Ludovisi e Federica Sgorbissa, giornalisti scientifici e curatori dell’iniziativa.



È importante sottolineare inoltre che la mostra, disponibile in italiano e inglese, è progettata per offrire un’esperienza completa e coinvolgente anche per le persone con disabilità visive, uditive e motorie, ed è quindi adatta a tutti. Mostra ed eventi collegati sono gratuiti e non richiedono prenotazione.





IL CALENDARIO DELLE CONFERENZE



Oltre alla conferenza di inaugurazione è previsto anche un nutrito calendario di incontri abbinati alla mostra che si svolgeranno nel mese di ottobre (tutti dalle ore 18.00 alle 18.45 circa).



Nell’ambito della Notte dei Ricercatori, che si svolgerà in contemporanea a Trieste Next il 28 settembre, ci sarà un incontro con Natalia Grion, ricercatrice della SISSA dal titolo “La ricerca di oggi a confronto con la storia”.



Il 4 ottobre con Rossella Fabiani, presidente della Società Minerva parlerà del ruolo di questa storica associazione nel panorama della scienza ottocentesca triestina, nella conferenza dal titolo: “Il pensiero scientifico ottocentesco a Trieste e la Società Minerva”.



Della nascita del manicomio di Trieste a inizio Novecento, una struttura d’avanguardia per l’epoca, si parlerà il 6 ottobre con Rita Corsa, psichiatra e psicoanalista e autrice di alcuni libri sulla storia della psicoanalisi e della psichiatria a Trieste. Titolo dell’intervento: “Gli albori del manicomio di Trieste”.



L’11 ottobre con Fabio Pagan, giornalista scientifico, voce della trasmissione Radio 3 Scienza e grande conoscitore del Sistema Trieste, ripercorreremo le tappe della rivoluzione operata da Paolo Budinich e arriveremo fino ai giorni nostri, nella conferenza “Raccontare gli ultimi 50 anni di scienza a Trieste”.



Con Mauro Melato, medico ed esperto di storia della medicina, si parlerà invece di “La scienza medica a Trieste, una storia appassionata e travagliata”. L’appuntamento è per il 19 ottobre.



Ultimo appuntamento della serie il 23 ottobre, sarà con la conferenza “Massimiliano D’Asburgo e l’inizio della scienza a Trieste”. Protagonista dell’incontro sarà Andreina Contessa, Direttore del Museo e Parco del Castello di Miramare.







Contatti:

email: triestescienza@medialab.sissa.it

Facebook: www.facebook.com/triesteelascienza/

Trieste Città della Conoscenza: https://www.triesteconoscenza.it/

Gallery