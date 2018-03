"Trieste in fiore 2018. Delizie in fiore", al via la mostra mercato in viale XX Settembre

Dopo il successo degli anni passati e con tante novità - dal 17 al 25 marzo 2018 ritorna la tradizionale manifestazione di primavera dedicata al settore florivivaistico, a ingresso libero, in Viale XX Seettembre. Giunta alla XVII edizione, “Trieste in Fiore” - che è promossa da AssofiorItalia, in co-organizzazione con il Comune di Trieste – anticipa ogni anno la primavera e ha per protagonista il suo simbolo assoluto: il Fiore. Per oltre una settimana abbellirà il Viale con piante, fiori e arredi e oltre 50 stand dedicati alla cura di giardini e balconi. Più di 50 espositori da varie regioni italiane – con una rappresentanza anche di operatori internazionali - che, in altrettanti eleganti stand proporranno una mostra mercato (con fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi, attrezzature per il giardinaggio, vasi, arredo giardino, essenze e fiori secchi).Dall’anno scorso l'evento si è aperto anche ai prodotti tipici e ogni anno avrà un diverso tema: quello di quest'anno sarà la “Pace”. Abbinato alla manifestazione, il concorso “Il Fiore d’oro” gratuito per tutti i fioristi triestini e che premierà la creazione floreale più bella e originale. Molte anche quest'anno le iniziative parallele, con dimostrazioni e omaggi floreali per i più piccoli e consigli utili da parte degli esperti di Promo Flor.

In una sola settimana le edizioni precedenti avevano richiamato 200.000 visitatori da tutta la regione e anche da Austria, Slovenia e Croazia. L’elemento floreale è infatti parte essenziale dell’iniziativa: in Largo Bonifacio sarà allestito un giardino con decorazioni e fiori che celebreranno idealmente l’inizio della primavera e che quest'anno sarà abbellito da una originale e splendida “colomba” in cartapesta, realizzata dalla Compagnia “I Mandrioi” e già ammirata al 65° Corso Mascherato del Carnevale Muggesano (con cui si rinnova il gemellaggio e simbolo appunto della pace. Manufatti e fioriere addobberanno poi tutte le intersezioni del Viale con le traversali e una particolare illuminazione colorata farà da cornice ai due ingressi principali. Dal 2017 poi “Trieste in Fiore” si è aperto anche alle Delizie di primavera. Accanto a fiori e piante, un’intera e ampia sezione sarà dedicata ai “frutti” di stagione: prodotti tipici italiani ed esteri, spezie, erboristeria di qualità, the, tisane, olio d’oliva e molto altro. L'iniziativa è stata presentata stamane in Municipio dall'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi con Alessandro Muzina, presidente di AssofiorItalia con la Vicepresidente, Manuela Zaccaria, Mario Vascotto, presidente dell'Associazione Compagnie del Carnevale Muggesano, Giovanni Derin, presidente de I Mandrioi, Vincenzo Rovinelli di Flash srl, Lorenzo Bandelli, direttore di Area con i funzionari Francesca Dambrosi e Kristina Tomic.

«Una manifestazione che ci rende orgogliosi per l'accresciuta capacità attrattiva sviluppatasi nel corso degli anni, grazie al continuo impegno dei promotori e del personale comunale e degli operatori coinvolti nella sua grande e complessa organizzazione. Con l'auspicio che anche questa edizione veda una massiccia affluenza di pubblico – ha affermato l'assessore Giorgi -.Per nove giorni, Viale XX Settembre si presenterà ancora una volta come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi. Si potranno ammirare così, con orario 9-20 e ingresso libero, piante grasse del Piemonte, camelie e rododendri del Lago Maggiore, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose inglesi profumate, piante aromatiche liguri, bulbi olandesi, palme, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari (e olio di oliva) e molte altre novità. Trieste in Fiore intende promuovere la cultura del rispetto ambientale 6e, guardando sempre più ai bambini, ponendosi come un punto di riferimento per il mondo della scuola. Anche quest'anno ci sarà infatti un particolare coinvolgimento delle scuole: le scolaresche che visiteranno la manifestazione nei giorni di apertura riceveranno delle utili nozioni teorico-pratiche sulla semina e la cura delle piante e avranno in omaggio delle piantine.

Ad accrescere l'attrattiva della manifestazione, saranno le presenze di espositori sempre più specializzati nel settore “giardino” e un'offerta ancora più ricca: tra vasi scenografici e casette in legno di ogni forma e dimensione, gli amanti del verde e della natura potranno ricevere molti consigli e trarre ispirazione per ravvivare i propri angoli verdi. Novità assoluta: per la prima volta sarà presente un produttore specializzato nella realizzazione di complementi d'arredo e artigianato artistico in legno esotico riciclato ecosostenibile e pietra naturale dal design moderno. Ci saranno poi arredi giardino, gazebi in ferro battuto, elementi di antiquariato e in pietra lavica decorati, ulivi, prodotti di artigianato a tema floreale (fiori in cera, stoffa, sapone), libri sul giardinaggio e le specie arboree, tagliaerba, attrezzature e servizi per la cura del giardino e per matrimoni. Grazie alla collaborazione dell’associazione Promo Flor, infine, espositori, produttori e venditori di diverse regioni italiane saranno ogni giorno a disposizione del pubblico (dalle 10 alle 11) per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura.

Non mancherà il tradizionale concorso “Il Fiore d’oro” (aperto gratuitamente agli espositori della manifestazione e a tutti i fioristi triestini che ne faranno richiesta). Giunta alla XIII edizione, l'attesa gara tra le artiste e gli artisti della composizione floreale premierà la creazione giudicata più bella e originale da una giuria composta da addetti ai lavori, autorità e giornalisti. Non un semplice concorso, ma anche una possibilità per tutti di assistere alla fase creativa e applaudire le più belle composizioni. Per gli espositori l’iscrizione al Trofeo è gratuita e la premiazione si svolgerà sabato 25 marzo alle ore 11. Apertura ufficiale sabato 17 marzo, alle ore 11, alla presenza dell'assessore Lorenzo Giorgi.

Attesissima dagli esperti del settore dei fiori, dei giardini e delle piante, dai triestini e dai molti turisti che attira ogni anno e dalla passata edizione, aperta anche ai prodotti tipi di qualità, “Trieste in Fiore” punta sempre più a confermarsi un appuntamento fisso per turisti e appassionati del giardinaggio e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare l'area di Viale XX Settembre, favorendo l’attività dei vicini negozi ed esercizi della zona. Alessandro Muzina la definisce «una vera e propria fiera della bellezza che anche quest'anno punta sull'elevata qualità degli espositori provenienti da molte regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, proponendo composizioni con tematiche specifiche». Sensibilizzare i cittadini a scoprire piante e fiori e rilanciare e riqualificare l’area sono i motivi principali di un'iniziativa che raccoglie un successo sempre più sorprendente, mettendo in vetrina, tra le altre cose, la bravura e le capacità delle fioriste/artiste. Ormai, essendo giunti alla diciassettesima edizione – concludono i promotori - possiamo azzardare che la primavera triestina inizia proprio con Trieste in Fiore.

Calendario dei Laboratori:

Tutti i giorni dalle 10 alle 11 gli esperti dell’associazione Promo Flor saranno a disposizione del pubblico presso il proprio stand per consigli sulle piante grasse, piante da frutto e piante mediterranee. Sabato 17 marzo alla presenza dell'assessore Lorenzo Giorgi si terrà l'inaugurazione ufficiale. Sabato 25 marzo alle ore 11.00 in Largo Bonifacio si terrà la Premiazione del concorso “Il Fiore d’oro”. Nell'occasione verrà inaugurata la Mostra delle creazioni partecipanti.