Trieste Next, domenica gran finale con Burioni

L’ultimo giorno della manifestazione si chiude con un ospite d’eccezione: Roberto Burioni, medico virologo antibufala partecipa con Mauro Giacca, direttore ICGEB, all’intervento Le bufale della scienza, alle 11.30 al Teatro Miela. Modera Gabriele Beccaria, giornalista de La Stampa.

AIRC propone un incontro su ricerca e prevenzione dal titolo Cause e prevenzione dei tumori: il ruolo delle infezioni e l’importanza della ricerca di base in questo campo (alle 10 al Teatro Miela).

L’evento Un cuore matto coinvolge anche anche ingegneri e neurologi nella lotta alle malattie cardiovascolari. Alle 10 in Area Talk.

Valter Longo, IFOM Milano e Lucilla Titta, IEO-Istituto Europeo di Oncologia, parlano di La dieta quotidiana della longevità alle 15 in Area talk. Modera la giornalista Nicla Panciera.

Alle 15 in Salone di Rappresentanza della Regione appuntamento con I pesticidi nel piatto? La realtà tra scienza e fake news. Con Ilaria Pertot, Università di Trento, e Valerio Mazzoni, entomologo della Fondazione Edmund Mach. Modera Andrea Segrè, inventore del Last Minute Market.

Fra gli altri eventi in programma troviamo inoltre L’invasione della plastica. Il futuro del pianeta tra scienza e tecnologia, in Area Talk alle 11.30 (organizzato da OGS).

Dalle stelle al Big Bang. Particelle e nuclei in fisica e astrofisica nucleare è l’intervento proposto dall’Università di Trieste che si tiene alle 16.30, Salone di Rappresentanza, Palazzo della Regione. Chiude la giornata e la manifestazione intera alle 16.30 in Area Talk un evento in stile TED Talk: What’s Next? I ricercatori raccontano le biotecnologie.



Come ogni giorno per tutta la giornata si svolgeranno le attività (alboratorio, miniconferenze, ecc.) in Piazza negli stand dei partner della manifestazione



Il calendario completo della manifestazione è disponibile sul sito di Trieste Next (www.triestenext.it), insieme alla lista dei relatori con le relative biografie.



Trieste Next 2018

