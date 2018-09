Al via Trieste Next, tre giorni tra uomo, tecnologia e natura (PROGRAMMA)

Disponibile il programma completo della settima edizione di Trieste Next, che si terrà dal 28 al 30 settembre. È dunque possibile conoscere nel dettaglio ospiti, conferenze e altre attività dell’edizione 2018, dal titolo NatureTECH: il sottile confine fra biologico e biotecnologico.

Uomo, tecnologia, natura

Quest’anno la manifestazione esplorerà il rapporto tra uomo, tecnologia e natura. Sarà l’occasione per raccontare le più avanzate biotecnologie e le altre frontiere della scienza e della tecnologia. Ampio spazio sarà inoltre dato alla lotta alla disinformazione scientifica e alle fake news. Il tutto con grandi ospiti, primi fra tutti Maria Chiara Carrozza, ingegnere esperta di neurorobotica ed ex ministro, Elena Cattaneo, scienziata nota a livello internazionale per le sue ricerche sulle cellule staminali e Roberto Burioni, medico virologo attivo nella lotta “antibufala”.

Relatori e organizzatori

Il programma e la manifestazione verranno presentate la prossima settimana in una conferenza stampa nazionale a Milano, il 13 settembre presso la sede della Commissione Europea (fra i collaboratori dell’edizione di quest’anno) dove interverranno: Maurizio Fermeglia, Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Mauro Giacca, direttore di ICGEB, Stefano Casaleggi, direttore di Area Science Park, e Antonio Maconi, direttore di Trieste Next e rappresentante di Italypost. Parteciperanno inoltre Massimo Gaudina, il rappresentante della Commissione Europea a Milano e Niccolò Contucci, direttore generale di AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, content partner di Trieste Next 2018.

Notte dei ricercatori

Il 28 settembre, in contemporanea con il primo giorno di Trieste Next 2018, si svolgerà a Trieste, come in tante altre città italiane, la Notte Europea dei Ricercatori. Novità dell’edizione 2018 è anche il riconoscimento da parte dell'Ordine dei Giornalisti di nove interventi del Festival come eventi validi per il conseguimento dei crediti formativi annuali obbligatori per gli iscritti all'Ordine (maggiori informazioni: https://sigef-odg.lansystems. it/sigef/ ).

Calendario completo