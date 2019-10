Tecnologie digitali, arriva Trieste4digital

Trieste4digital è un evento gratuito pensato per avvicinare giovani e adulti alla creatività digitale.

L’obiettivo è aiutare bambini e adulti a comprendere le tecnologie digitali, per superare il ruolo di consumatori passivi.

Si svolgerà il 19 ottobre 2019 (in concomitanza con la Settimana Europea del Coding) presso l'Ex-Ospedale Militare di Trieste (Via Fabio Severo, 40) a partire dalle ore 10 e vedrà alternarsi laboratori e conferenze a ciclo continuo, per tutte le fasce d'età.

Iscrizioni obbligatorie su www.trieste4digital.it