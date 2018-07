"A tutto gas", il motoraduno in memoria di Jack Benvenuti

Questa sera, domenica 8 luglio 2018 alle 20, avrà luogo il motoraduno in memoria di Jack Benvenuti in occasione del LIVE STUNT SHOW in Porto Vecchio a Trieste. Un evento commemorativo per ricordare il giovane motociclista scomparso in un incidente l'anno scorso e, con l'occasione, parlare di sicurezza stradale.

Sarà presente anche l’associazione donatori organi AIDO, per raccogliere adesioni e distribuire informazione in merito alla donazioni. La carovana partirà da piazza Unità (ritrovo ore 20 e partenza ore 20:45) e raggiungerà il Porto Vecchio, sede del LIVE STUNT SHOW (i partecipanti avranno diritto a un prezzo speciale), che quella sera sarà dedicato ai Jack, con un evento a sorpresa.