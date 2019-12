"Un Natale per la Natura": torna il banchetto della LIPU con prodotti tipici

Torna il classico banchetto natalizio con i prodotti biologici organizzato dalla Lipu sabato 7 dicembre. Dalle 15 alle 20, Circolo Pečar di via Fleming 7 (sopra l’Università, imboccando Clivo Artemisio in salita e girando a sinistra al primo bivio) si potranno trovare vari prodotti in vari abbinamenti per tutti i gusti e regali natalizi In ogni caso si contribuisce ad aiutare la Natura e i progetti di conservazione che la Lipu porta avanti in tutta Italia.