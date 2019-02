Un tuffo negli anni '50 con Ray Gelato & The Giants

Ray Gelato & The Giants celebreranno il loro 25° anniversario anche al teatro Miela di Trieste. L'appuntamento è per venerdì 8 febbraio alle 21.30.

Vi aspetta quindi una serata tutta swing da ballare per festeggiare i 25 anni di attività di questo fantastico ensemble. Ma non si devono preoccupare tutti quelli che non desiderano ballare, potranno prenotare i posti a sedere in galleria. Ray e la sua band di prim’ordine presentano sempre uno spettacolo ad alta energia che non smette mai di trascinare la folla e di farle battere i piedi. Il leggendario ‘Padrino dello Swing’ e la sua band hanno alle spalle una carriera illustre e di successo in tutto il mondo con Il risultato che Ray è stato paragonato a grandi come Cab Calloway e Louis Prima e definito “uno degli ultimi grandi intrattenitori jazz!”.

In questi 25 anni Ray Gelato & The Giants hanno portato il loro special brand di Swing, Jazz e Rhythm and Blues agli appassionati di tutto il mondo. Da ricordare la partecipazione in diversi film come ad. es. Enigma con Jude Low, ed alcune serie televisive e campagne pubblicitarie come ad. es. quella di Levis Strauss.

Ray Gelato è stato inoltre personalmente invitato a suonare di fronte la Regina Elisabetta, ha aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall ed è stato scelto per suonare al matrimonio di Sir Paul McCartney.

È naturalmente gradito il dress-code "ANNI '50"