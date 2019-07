Torna Ursus Criterium: lo spettacolare evento ciclistico sulle rive

Sabato 27 luglio 2019 si terrà l’evento ciclistico tipo Criterium a scatto fisso denominato URSUS Criterium 2019, quinta edizione dell’evento organizzato dal gruppo URSUS FXD Trieste facente parte della ASD Ciclistica Gentlemen Trieste. "Un'edizione che sarà ancora più spettacolare delle altre", dichiarano gli organizzatori. Il percorso si svolgerà nello splendido scenario delle rive della città di Trieste con da via Ottaviano Augusto a pochi metri dalla splendida Piazza Unità d’Italia.

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/404077510396163/

L'evento

L’evento è in coorganizzazione con il Comune di Trieste. L’inizio della manifestazione sarà alle ore 18 e la partenza delle gare è prevista alle ore 21. Dopo il successo delle precedenti edizioni, con una buona partecipazione di ciclisti, un ottimo afflusso di pubblico (con molti curiosi) e la buona partecipazione di sponsor che hanno contribuito a fornire premi per le molte categorie, si riparte con la quinta edizione di un evento spettacolare ed unico nel panorama ciclistico Triestino ed ormai affermato a livello nazionale ed europeo. Le gare si svolgeranno con la formula Project Fixed, sviluppata de un team di organizzatori di eventi e diverse squadre del panorama fixed italiano, tra cui URSUS FXD Trieste.

Il regolamento

Le manches di gara (due per categoria con somma dei punteggi) si svolgeranno su un circuito di c.a. 1 km girando attorno al mercato ortofrutticolo e alla Stazione Rogers. Tre categorie: Uomini A, Uomini B e Donne, in totale 6 gare velocissime ed adrenaliniche, partenze sparate, curve mozzafiato, rilanci continui, e volate all’ultimo respiro rendono questa formula di gara impegnativa ed emozionante per gli atleti e coinvolgente per il pubblico, riuscendo ad entusiasmare anche i non addetti ai lavori. Il termine è previsto verso le ore 24:00, la serata proseguirà con cibi, bibite e musica.

Viabilità

Per favorire il regolare svolgimento dell’iniziativa è stata messa a punto una specifica ordinanza che prevede l’istituzione del divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli, dalle 13.00 alle 24.00 di sabato e comunque fino a cessate necessità, nelle seguenti zone: in riva Grumula, nel tratto di 90 metri circa compreso tra la Stazione Rogers e l’intersezione con via Ottaviano Augusto (ambo i lati) nonché lungo tutto il perimetro dell’isolato della stazione “Rogers” (ambo i lati); in via Ottaviano Augusto (asse principale), nel tratto compreso tra l’intersezione con riva Grumula e l’intersezione con via Giulio Cesare (ambo i lati); in via Giulio Cesare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ottaviano Augusto e l’intersezione largo Chino Alessi (solo lato civ. pari); in via Di Campo Marzio, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Chino Alessi e l’intersezione con via Economo (solo lato civ. Dispari); in via Di Campo Marzio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Economo e le intersezioni con Ottaviano Augusto / riva Grumula (ambo i lati); in via Ottaviano Augusto sull’area di parcheggio situata in adiacenza al Mercato Ortofrutticolo.

Sempre sabato 27 luglio (esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e comunque fino a cessate necessità) sarà inoltre istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in riva Grumula, nel tratto di 90 metri circa compreso tra la Stazione Rogers e l’intersezione con via Ottaviano Augusto (tutte le corsie di marcia) nonché lungo tutto il perimetro dell’isolato della stazione Rogers (tutte le corsie di marcia); in via Ottaviano Augusto, nel tratto compreso tra l’intersezione con riva Grumula e l’intersezione con via Giulio Cesare (sulle corsie di marcia e sulla corsia interna all’area di parcheggio); in via Giulio Cesare, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ottaviano Augusto e l’intersezione largo Chino Alessi (solo sulla corsia più prossima al Mercato Ortofrutticolo con mantenimento di una corsia di marcia della larghezza minima pari a ml. 3,50 sul lato civ. dispari); in Largo Chino Alessi, sulla corsia di marcia che collega via Giulio Cesare con via di Campo Marzio; in via Di Campo Marzio, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Chino Alessi e l’intersezione con via Economo (solo corsia di marcia lato civ. pari con mantenimento di una corsia di marcia della larghezza minima pari a ml. 3,50), in via di Campo Marzio, tra l’intersezione con via Economo e le intersezioni con via Ottaviano Augusto / riva Grumula (tutte le corsie di marcia).

Saranno inoltre istituiti la svolta obbligatoria a destra (esclusivamente dalle ore 20.00 alle 24.00) per tutti i veicoli in via di Campo Marzio in corrispondenza dell’intersezione con via Economo; il senso unico di marcia in via Economo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Campo Marzio e l’intersezione con via Del Lazzaretto Vecchio con direzione obbligatoria verso quest’ultima. Eventuali ulteriori provvedimenti in linea di viabilità potranno essere adottati dagli agenti delle forze dell’ordine presenti sul posto secondo le esigenze riscontrate al momento.

Sono previste deroghe a favore dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, delle forze dell’ordine nonchè dei mezzi coinvolti nello svolgimento della manifestazione sportiva.