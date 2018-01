Vasco Rossi in concerto: il rocker inaugura la lunga estate in musica di Lignano

Comincerà il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro l’attesissimo tour estivo di Vasco Rossi che, per la seconda volta, ha scelto la località friulana per la data “zero”. Lo annuncia oggi FVG Music Live in occasione di una conferenza stampa con la partecipazione di Luca Tosolini, Managing Director di FVG Music Live, del Presidente e Managing Director di Live Nation Italia Roberto De Luca, del Vice Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Sindaco di Lignano Sabbiadoro. In questa occasione Luca Tosolini racconta il grande lavoro di squadra che si cela dietro ai grandi eventi della prossima stagione ed esprime la sua soddisfazione per l’acclamato ritorno di Vasco Rossi a Lignano: «Fin dallo scorso anno FVG Music Live, in sinergia con Live Nation Italia, il Comune di Lignano Sabbiadoro, PromoTurismo FVG e la regione Friuli Venezia Giulia ha lavorato con grande impegno a un progetto ambizioso: ospitare allo stadio Teghil tre grandi concerti nell’arco di soli due mesi. È per me motivo di orgoglio personale e professionale che il Friuli Venezia Giulia sia nuovamente un importante punto di riferimento per i grandi concerti live nel Nord Est. Molti saranno gli attori coinvolti nell’organizzazione e nell’allestimento e ringrazio tutti sin d’ora perché organizzare eventi di tale portata implica dedizione, energia, fatica e passione».

Dopo il suo esordio nel 2016 proprio con la data zero del tour di Vasco Rossi - quando oltre 22.000 spettatori accorsero allo stadio comunale “G. Teghil” per l’inaugurazione del tour “Live Kom 016” – e il successivo concerto di Tiziano Ferro nel 2017, FVG Music Live prosegue quindi anche quest’anno la sua missione di riportare i grandi eventi Live in Friuli Venezia Giulia. Il concerto di Vasco, infatti, sarà solo il primo dei grandi appuntamenti dell’estate in musica della città friulana. Sotto il brand “We are Lignano”, il calendario musicale esclusivo organizzato da FVG Music Live, altri due grandi nomi della musica italiana faranno tappa a Lignano nel 2018: venerdì 15 giugno sarà di scena Cesare Cremonini, mentre domenica 24 giugno si esibiranno i Negramaro. Si conferma così una volta di più il consolidato rapporto fra Lignano Sabbiadoro e la grande musica che, ogni anno, insieme a mare, sport e natura, è parte essenziale della ricca offerta che l’amministrazione cittadina propone ai turisti che scelgono di trascorrere le proprie vacanze nella località friulana. Grazie al suo contributo, alla sua disponibilità e accoglienza, Lignano è infatti diventata ormai un importante punto di riferimento per i grandi concerti live nel Nord Est.

«Lignano Sabbiadoro- spiega l’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Cooperazione, nonché Vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello – si conferma tra le località italiane più efficienti e Lignano Sabbiadoro ospiterà la data zero del tour di Vasco Rossi Sarà il rocker di Zocca, domenica 27 maggio, a inaugurare la lunga estate in musica della località friulana: dopo di lui attesi anche Cesare Cremonini e Negramaro meglio attrezzate per ospitare con successo i grandi eventi musicali, e si inserisce nel più ampio quadro di valorizzazione territoriale e promozione turistica che la Regione sta sviluppando per fidelizzare i turisti e intercettarne di nuovi. La nostra è una sfida continua, che punta a rinnovare e arricchire l’offerta anno dopo anno, attraverso anche una diversificazione tra eventi musicali e sportivi, sono momenti di promozione di un territorio che in uno spazio limitato offre mare, montagna, ambiente incontaminato ed enogastronomia di grandissima qualità».

Soddisfatto anche il Sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto, che ha commentato:«Siamo molto contenti di accogliere nuovamente a Lignano Vasco Rossi che, come avvenuto due anni fa, si tratterrà qui per diversi giorni insieme al suo entourage: sono sicuro che Vasco regalerà ancora una volta grandi emozioni a tutti coloro che parteciperanno alla data zero del suo prossimo tour. Desidero ringraziare chi crede fortemente a questi progetti e ritiene Lignano Sabbiadoro possa essere la sede dei grandi eventi della regione, consentendo così di creare indotto e di promuovere la città a livello nazionale e internazionale, nonché di realizzare nuovi servizi a beneficio di tutti i cittadini e i turisti». La sinergia tra organizzatori e territorio, infine, ha reso possibile la realizzazione di importanti iniziative legate ai tre grandi eventi musicali in programma: a partire dalle prossime settimane, il Consorzio Lignano Holiday metterà infatti a disposizione delle offerte speciali per i pernottamenti nelle date degli eventi, comprensive dei biglietti dei concerti, mentre grazie all’impegno di Confcommercio locale, i concerti dell’estate 2018 saranno celebrati anche attraverso attività collaterali organizzate dai locali e dagli esercenti della città.