Al via la mostra sui progetti sostenuti dall'Europa

Inaugurata stamattina, 4 marzo 2019, la mostra interattiva "Un'Europa vicina. Tra terra, mare e città" del Centro di informazione europea Europe Direct - Eurodesk dell'amministrazione comunale triestina.

Il presidente Zanin

"È questa l'Europa che ci piace - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin -, un'Europa a sostegno delle amministrazioni locali e che affianca le comunità nella realizzazione di interventi concreti per lo sviluppo del territorio. La mostra allestita negli spazi della biblioteca dell'Assemblea regionale ha una funzione informativa, ma anche didattica e pedagogica poiché documenta e descrive una serie di progetti significativi finanziati dalla Ue nell'area giuliana che divengono modello di integrazione tra pianificazione locale e comunitaria".

L'assessore Tonel

La mostra è stata inaugurata presso la biblioteca consiliare Livio Paladin di via Giustiniano, alla presenza del presidente Zanin e dell'assessore alla Comunicazione del Comune di Trieste, Serena Tonel, che ha precisato: "La rassegna è una sorta di compendio di quello che l'Europa ha fatto per il nostro territorio negli ultimi decenni finanziando e sostenendo la capacità progettuale dell'area giuliana, esempi che oggi divengono stimolo per amministratori e cittadini che hanno idee e intendono proporle nel modo corretto".

L'esposizione

L'esposizione multimediale, itinerante tra le biblioteche giuliane, si compone di pannelli e video e descrive interventi transfrontalieri compiuti nei settori del turismo, della pianificazione urbana, dei collegamenti marittimi e ferroviari, per la mobilità tra centro città e porto e per la realizzazione di percorsi ciclopedonali. La rassegna sarà visitabile presso la biblioteca del Consiglio regionale fino a mercoledì 20 marzo (orari: lunedì-giovedì 9-12.30 e 15-16.30; venerdì: 9-12.30), per poi spostarsi all'istituto Carducci Dante e successivamente in altre biblioteche della città e dei Comuni di Sgonico e San Dorligo della Valle.