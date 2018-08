Visite alla scoperta dell'acquedotto teresiano

Doppio appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire i segreti dell'Acquedotto Teresiano organizzato dalla Sesta Circoscrizione del Comune di Trieste. Venerdì 3 agosto, alle ore 20.30, la sede della Sesta Circoscrizione (Rotonda del Boschetto, 6) ospita infatti una serata multimediale dedicata all'Acquedotto Teresiano, in collaborazione con la Società Adriatica di Speleologia che studia ed esplora il sottosuolo cittadino da più di 35 anni.

In questo periodo uno degli argomenti più interessanti fra quelli trattati è stato proprio l'Acquedotto Teresiano, opera seicentesca voluta dall'imperatrice Maria Teresa per alimentare la città di Trieste. Durante gli studi svolti sono stati documentati e topografati più di tre chilometri di gallerie e cunicoli appartenenti a questa importante struttura.

«Nel corso della serata di venerdì - racconta la presidente della Sesta Circoscrizione Alessandra Richetti - raccoglieremo inoltre le prenotazioni per una visita alle Gallerie Superiori poste nei pressi del Capofonte che è in programma il giorno seguente, sabato 4 agosto, con inizio alle 10.30. Gli interessati - spiega Richetti - potranno scendere nel complesso di cunicoli sotterranei realizzati nel 1651 ed utilizzati per la raccolta dell'acqua da convogliare alla città di Trieste».

La discesa avverrà attraverso un pozzo verticale profondo 6 m, attrezzato con una scala metallica. Per la visita è necessario dotarsi di vestiario adeguato e di stivali in gomma al ginocchio per la presenza di acqua e fango e di una fonte di illuminazione autonoma personale. E' consigliato, inoltre, portarsi un cambio di vestiario. Il limite di età per partecipare è di 14 anni e i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto. La Società Adriatica di Speleologia fornirà il supporto logistico e metterà a disposizione appositi caschi di sicurezza. La visita al Capofonte e alle Gallerie Superiori avrà la durata di circa un'ora.