"Trieste in fiore", i vincitori del Concorso Fiore d'oro (FOTO)

Stamattina, sabato 24 marzo 2018, nell'ambito della manifestazione Trieste in Fiore, giunta al 17° anno e aperta ancora fino alle 20 di domani, domenica 25 marzo 20187 in Viale XX Settembre a Trieste con ingresso libero, si sono volte le premiazioni da parte dell'assessore comunale al Commercio ed eventi correlati, Lorenzo Giorgi e del Presidente di AssofiorItalia, Alessandro Muzina del Concorso Fiore d'oro 2018, XIII edizione, a cui potevano partecipare gratuitamente tutti i fioristi. Il tema di quest'anno, legato alla colomba in cartapesta simbolo di pace realizzata dalla Compagnia I Mandrioi per il Carnevale Muggesano e collocata in Largo Bonifacio, era: "Benvenuta primavera, stagione di fiori, stagione di pace".

Nella foto, la fiorista Manuela Zaccaria prima classificata e la sua creazione, l'uovo gigante e la colomba. Altre immagini sulla pagina facebook Trieste in fiore.

Otto i fioristi partecipanti:

1 Agricola Floricoltura Camolese (Roncade - Treviso);

2 Floricoltura Ecolomb (Treppo Grande - Udine);

3 Laboratorio degli Elfi (Trieste);

4 FreeLance Flowers fiorista Rosanna Sorci (Aquilinia - Muggia);

5 Floricoltura Muzina Alessandro (Trieste);

6 Fiorista Mamanonmama (Trieste);

7 Fiorista Fiori Butterfly (Trieste);

8 Floricoltura Sciannameo Carlo (Latisana- Udine)

Ecco i vincitori:

Primo premio fiore d'oro: Fiorista Mamanonmama (via Battisti 13 Trieste) Manuela Zaccaria;

Secondo premio fiore d'argento: Fiorista FreeLance Flowers Rosanna Sorci ( Via Flavia di Stramare, 1/b Aquilinia - Muggia);

Terzo premio fiore di cristallo: Fiorista Fiori Butterfly (Viale XX Settembre 23 Trieste);

Premio speciale colomba 2018 per la collaborazione, alla Compagnia I Mandrioi del Carnevale di Muggia.

È seguita l'attesissima apertura dell'Uovo di Pasqua gigante di cioccolato fondente con assaggi per tutti, andato letteralmente a ruba.

La manifestazione dedicata al settore florivivaistico a ingresso libero promossa da AssofiorItalia in co-organizzazione con il Comune di Trieste che tradizionalmente anticipa la primavera vede la presenza di più di 50 espositori da varie regioni italiane – con una rappresentanza anche di operatori internazionali - che, in altrettanti eleganti stand propongono una mostra mercato (con fiori, piante, bulbi, semi, terriccio, concimi, attrezzature per il giardinaggio, vasi, arredo giardino, essenze e fiori secchi).

Ancora per due giorni, oggi e domenai, Viale XX Settembre si presenterà come un vero e proprio giardino fiorito, con aree verdi e aiuole collocate tutt'intorno agli stand espositivi. Si potranno ammirare piante grasse del Piemonte, camelie e rododendri del Lago Maggiore, alberi da frutta del Veneto, agrumi della Sicilia, rose inglesi profumate, piante aromatiche liguri, bulbi olandesi, palme, primizie regionali, ranuncoli, ortensie, gerani, viole, ma anche vari tipi di lavanda e spezie, ulivi secolari (e olio di oliva) e molte altre novità.

Ad accrescere l'attrattiva della manifestazione, le presenze di espositori sempre più specializzati nel settore “giardino” e un'offerta ancora più ricca: tra vasi scenografici e casette in legno di ogni forma e dimensione, gli amanti del verde e della natura potranno ricevere molti consigli e trarre ispirazione per ravvivare i propri angoli verdi. Novità assoluta, per la prima volta sarà presente un produttore specializzato nella realizzazione di complementi d'arredo e artigianato artistico in legno esotico riciclato ecosostenibile e pietra naturale dal design moderno. Ci saranno poi arredi giardino, gazebi in ferro battuto, elementi di antiquariato e in pietra lavica decorati, ulivi, prodotti di artigianato a tema floreale (fiori in cera, stoffa, sapone), libri sul giardinaggio e le specie arboree, tagliaerba, attrezzature e servizi per la cura del giardino e per matrimoni.

Grazie alla collaborazione dell’associazione Promo Flor, infine, espositori, produttori e venditori di diverse regioni italiane saranno a disposizione del pubblico (anche domani dalle 10 alle 11) per offrire consigli e informazioni, proponendo una serie di iniziative divulgative gratuite in grado di soddisfare curiosità sulla cura delle piante e la salvaguardia della natura.

Attesissima dagli esperti del settore dei fiori, dei giardini e delle piante, dai triestini e dai molti turisti che attira ogni anno e dalla passata edizione, aperta anche ai prodotti tipi di qualità, “Trieste in Fiore” punta sempre più a confermarsi un appuntamento fisso per turisti e appassionati del giardinaggio e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare l'area di Viale XX Settembre, favorendo l’attività dei vicini negozi ed esercizi della zona. Nel corso degli anni, l’evento di primavera è diventato uno degli appuntamenti annuali più attesi, sia per il gradimento dei cittadini che come momento di arricchimento culturale non solo per la nostra provincia, ma per tutta la regione con richiamo anche dai paesi confinanti, considerata la sempre crescente partecipazione di produttori e aziende agricole provenienti da svariate regioni italiane e dall'estero.

