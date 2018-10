Flash mob online per scoprire e riflettere sul mondo che verrà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Come sarà la vita nel 2050? Quali sono le sfide sociali e ambientali che saremo chiamati ad affrontare e in che modo le tecnologie digitali potranno aiutarci a superarle? Martedì 30 Ottobre dalle 11 alle 12.30 giornata di mobilitazione online per un uso consapevole delle tecnologie digitali. Webinar gratuito con Cristina Pozzi autrice del libro "2050. Guida (fu)turistica per viaggiatori nel tempo"- e Davide Demichelis -giornalista Rai, esperto di tematiche dello sviluppo e della migrazione- saranno impegnati in un dialogo aperto sul web con scuole, università e operatori del terzo settore sui temi della trasformazione digitale e dello sviluppo sostenibile, in occasione del lancio ufficiale del progetto "Digital Transformation per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo del flash mob, e più in generale del progetto, è quello di stimolare il dialogo e la discussione sull'impatto, i rischi e le potenzialità della trasformazione digitale per cogliere già oggi le opportunità che ci si presentano per perseguire lo scopo di un futuro sostenibile a livello sociale, ambientale ed economico. Per partecipare alla discussione iscriviti gratis su http://bit.ly/DT-webinar Per maggiori informazioni: http://www.accri.it/18741-2/ Vieni a trovarci nella nostra sede di Trieste in via Rossetti 78 oppure chiama allo 040 307899